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Новый эпизод Холостяка разочаровал некоторых зрителей — кто выбыл

9 ноября 2024 09:50
Ирина Воробьева - Редактор
Зрители возмущены выбором Терена на шоу "Холостяк" — кто выбыл во втором эпизоде
Главный герой шоу "Холостяк-13", ветеран войны, общественный деятель Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb
Ирина Воробьева - Редактор

Накануне в эфире вышел второй эпизод 13-го сезона шоу "Холостяк". Главный герой проекта, ветеран войны Александр Терен попрощался с двумя участниками. В комментариях под публикациями команды шоу в соцсетях многие зрители выразили свое возмущение.

Соответствующие публикации появились, в частности, в Instagram.

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В новом эпизоде к 12 участницам присоединилась еще одна — 28-летняя волонтер Инна Белень из Харькова. Она якобы не могла участвовать в съемках первого эпизода из-за волонтерской деятельности. Ее на железнодорожном вокзале лично встречал Александр.

Внимание, дальше спойлер. Инна продолжит борьбу на популярном телепроекте за сердце желанного холостяка страны. Впрочем, в следующих эпизодах зрители не увидят 29-летнюю бизнесвумен из Одессы Татьяну Мелехову и 27-летнюю сомелье Алину Пухальскую.

Подобный выбор Александра Терена возмутил зрителей шоу. Свои мнения по этому поводу  некоторые из них эмоционально  высказали в комментариях под публикацией об участницах, покинувших шоу.

  • Сказать что я в шоке — ничего не сказать.
  • Я разочарована в этом шоу. Не дать Татьяне розу, это что-то с чем-то. Не понимаю его вкусов.
  • Очень неожиданно ушла Татьяна, потому ее вообще не раскрыли в шоу. Имея всего одну короткую встречу трудно раскрыться, не всем присуще актерское мастерство. Ни нормального свидания, ни нормальной беседы. Удивительно то, что мы увидели.
  • Очень неожиданно я вам скажу, Татьяна была среди моих фавориток. Милая и нежная девочка, хорошая. Но такой выбор Александра, ему виднее.

Напомним, ранее мы рассказывали, что блогер Богдан Беспалов раскрыл скандальные подробности об участнице "Холостяка". Также мы писали, что участница 12 сезона шоу "Холостяк" Анастасия Кузьмицкая раскрыла условия участия в проекте "Холостяк".

соцсети Александр "Терен" Будько шоу шоу Холостяк телевидение

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Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

08:30 Отсрочки украинцев аннулируют — когда и почему это происходит

08:27 Суд остановил рассмотрение уголовного дела против Трампа

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