Скандал на шоу "Холостяк" — Аліна Мойсеєнко у стосунках

Ветеран Олександр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

У п'ятницю, 1 листопада, стартував 13 сезон романтичного реаліті "Холостяк", в якому головним героєм став ветеран Олександр (Терен) Будько. Відомий блогер Богдан Беспалов розкрив скандальні подробиці про одну із дівчат, які борються за серце захисника.

Відео було опубліковано в YouTube.

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Беспалов про учасницю "Холостяка"

Блогер розповів інсайдерську інформацію про одну із учасниць — Аліну Мойсеєнко. Він стверджує, що дівчина прийшла на проєкт, перебуваючи у серйозних стосунках.

У шоу дівчина розповіла про те, що сама заробляє собі на життя, просуваючи бізнеси у соцмережах. Втім, інсайдер Беспалова повідомив про те, що дівчину утримує заможний столичний бізнесмен на ім'я Олександр Тимощук. Вона начебто нині і живе із цим хлопцем.

"Аліна з ним давно. Вона завжди знала свою справу — розглядала лише хлопців із грошима. Дуже привітлива та мила, але лише із тими, хто їй потрібен. Інших сприймає як непотрібну масовку. Саша завжди задовільняє "хотєлки" Аліни", — зачитав повідомлення від інсайдеру блогер.

Джерело Беспалова стверджує, що дівчина прийшла на шоу заради медійності та піару.

Нагадаємо, раніше Олександра Шульгіна та інші учасниці отримували погрози від команди проєкту. А також одна з учасниць нового сезону "Холостяка" обурилася вчинком продюсерів шоу.