Скандал на шоу "Холостяк" - Алина Моисеенко в отношениях

Ветеран Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

В пятницу, 1 ноября, стартовал 13 сезон романтического реалити "Холостяк", в котором главным героем стал ветеран Александр (Терен) Будько. Известный блогер Богдан Беспалов раскрыл скандальные подробности об одной из девушек, которые борются за сердце защитника.

Видео было опубликовано в YouTube.

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Блогер рассказал инсайдерскую информацию об одной из участниц — Алине Моисеенко. Он утверждает, что девушка пришла на проект, находясь в серьезных отношениях.

В шоу девушка рассказала о том, что сама зарабатывает себе на жизнь, продвигая бизнес в соцсетях. Впрочем, инсайдер Беспалова сообщил о том, что девушку содержит состоятельный столичный бизнесмен по имени Александр Тимощук. Она вроде бы сейчас и живет с этим парнем.

"Алина с ним давно. Она всегда знала свое дело — рассматривала только парней с деньгами. Очень приветливая и милая, но только с теми, кто ей нужен. Других воспринимает как ненужную массовку. Саша всегда удовлетворяет "хотелки" Алины", — зачитал сообщение от инсайдера блогер.

Источник Беспалова утверждает, что девушка пришла на шоу ради медийности и пиара.

Напомним, ранее Александра Шульгина и другие участницы получали угрозы от команды проекта. А также одна из участниц нового сезона "Холостяка" возмутилась поступком продюсеров шоу.