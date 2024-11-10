Решетнік шокував одкровенням про бійки в "Холостяку" — відео

Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік. Фото: скриншот

Кожен сезон романтичного шоу "Холостяк" наповнений скандалами та інтригами. Інколи пристрасті доводили учасників і до крайнощів. Ведучий реаліті Григорій Решетнік поділився секретами.

Їх розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Григорій Решетнік згадав, як у 6-му сезоні дівчата, які боролися за серце грузинського бізнесмена Іраклі Макацарії, тягали одна одну за волосся.

"Билися, була справа. Дівчата за волосся тягали одна одну. Це в сезоні з Іраклі, здається, було. Вони тиждень чи два в лісі прожили. Я їх розумію, в "комфортних" умовах. Ну і були потім такі з'ясування різні стосунків, але знов таки — це самовираження. Ну, але коли вже б'ються дівчата, якщо до цього дійшло, то я якщо присутній — намагаюся стримати їх", — розповів ведучий.

Слава Дьомін та Григорій Решетнік. Фото: скриншот

Також спекотно було і на сезоні "Холостячки" з Ксенією Мішиною. Тоді чоловіки ледве не повбивали один одного.

"Чоловіки билися при мені на сезоні з Ксенією. Але ми розняли і сказали, що у нас проєкт не про насильство", — також пригадав Решетнік.

Однак відповідати на запитання про 13-й сезон з Олександром Тереном Решетнік не схотів. Тож, як билися дівчата за серце ветерана — побачимо в наступних випусках.

Нагадаємо, мережа вибухнула обуренням через вибір "Холостяка" — кого з дівчат вигнав Олександр Терен. Також на шоу про кохання з'явилась нова учасниця, яка відразу зацікавила ветерана.