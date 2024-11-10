Решетник шокировал откровением о драках в "Холостяке" — видео

Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник. Фото: скриншот

Каждый сезон романтического шоу "Холостяк" наполнен скандалами и интригами. Иногда страсти доводили участников и до крайностей. Секретами реалити поделился ведущий Григорий Решетник.

Их рассказал в интервью Славе Демину.

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Григорий Решетник вспомнил, как в 6-м сезоне девушки, которые боролись за сердце грузинского бизнесмена Иракли Макацарии, таскали друг друга за волосы.

"Бились, было дело. Девушки за волосы таскали друг друга. Это в сезоне с Иракли, кажется, было. Они неделю или две в лесу прожили. Я их понимаю, в "комфортных" условиях. Ну и были потом такие выяснения разные отношений, но опять-таки — это самовыражение. Но, если я вижу, что бьются, и я рядом, то конечно пытаюсь их остановить", — рассказал Решетник.

Слава Демин и Григорий Решетник Фото: скриншот

Также жарко было и в сезоне "Холостячки" с Ксенией Мишиной. Тогда мужчины чуть не убили друг друга.

"Мужчины бились при мне на сезоне с Ксенией. Но мы разняли и сказали, что у нас проект не о насилии", — также вспомнил Решетник.

Однако отвечать на вопрос о 13-м сезоне с Александром Тереном Решетник не захотел. Так что, как девушки боролись за сердце ветерана — узнаем в будущих выпусках.

Напомним, сеть взорвалась возмущением из-за выбора "Холостяка" — кого из девушек выгнал Александр Терен. Также на шоу о любви появилась новая участница, которая сразу заинтересовала ветерана.