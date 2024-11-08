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На "Холостяк" прийшла ще одна учасниця — хто вона

8 листопада 2024 22:40
Світлана Заболотна - Редактор
За серце "Холостяка" Терена позмагається ще одна дівчина — хто
Шоу "Холостяк". Фото: скриншот / СТБ
Світлана Заболотна - Редактор

Другий випуск 13-го сезону" Холостяка" розпочався несподіванкою. За серце героя Олександра Терена приїхала позмагатися ще одна учасниця Інна Бєлень. Суперниці дівчини вибухнули обуренням. 

Редакція Новини.LIVE відстежує романтичну історію. 

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За серце "Холостяка" Терена позмагається ще одна дівчина

На початку другого випуску реаліті-шоу Олександр Терен вирушив на київський вокзал, щоб зустріти ще одну учасницю. Дівчина Інна Бєлень не приїхала на першу вечірку, бо відвозила автівку військових на передову.

Шоу "Холостяк"
Шоу "Холостяк". Фото: скриншот / СТБ

Хто така Інна Бєлень?

Дівчина працює перекладачем з німецької мови та має власний бізнес. Також активно займається волонтерством. Їй 28 років. Головні риси красуні — рішучість, емоційність і спонтанність.

"Мріє, аби винайшли ліки від синдрому Дауна. Все інше для неї — цілі. Рішучість, емоційність, спонтанність — це про неї. Не боїться викликів. Прагне жити в Україні", — йдеться на офіційній сторінці "Холостяка".

Нагадаємо, учасниця "Холостяка" зізналась, що було найважче на зйомках реаліті. Також дівчина Катерина, яка покинула шоу у першому випуску, облаяла продюсерів. 

ветерани Олександр "Терен" Будько шоу кохання шоу Холостяк

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