За серце "Холостяка" Терена позмагається ще одна дівчина — хто

Шоу "Холостяк". Фото: скриншот / СТБ

Другий випуск 13-го сезону" Холостяка" розпочався несподіванкою. За серце героя Олександра Терена приїхала позмагатися ще одна учасниця Інна Бєлень. Суперниці дівчини вибухнули обуренням.

Редакція Новини.LIVE відстежує романтичну історію.

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За серце "Холостяка" Терена позмагається ще одна дівчина

На початку другого випуску реаліті-шоу Олександр Терен вирушив на київський вокзал, щоб зустріти ще одну учасницю. Дівчина Інна Бєлень не приїхала на першу вечірку, бо відвозила автівку військових на передову.

Шоу "Холостяк". Фото: скриншот / СТБ

Хто така Інна Бєлень?

Дівчина працює перекладачем з німецької мови та має власний бізнес. Також активно займається волонтерством. Їй 28 років. Головні риси красуні — рішучість, емоційність і спонтанність.

"Мріє, аби винайшли ліки від синдрому Дауна. Все інше для неї — цілі. Рішучість, емоційність, спонтанність — це про неї. Не боїться викликів. Прагне жити в Україні", — йдеться на офіційній сторінці "Холостяка".

Нагадаємо, учасниця "Холостяка" зізналась, що було найважче на зйомках реаліті. Також дівчина Катерина, яка покинула шоу у першому випуску, облаяла продюсерів.