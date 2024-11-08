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На "Холостяк" пришла еще одна участница — кто она

8 ноября 2024 22:40
Светлана Заболотная - Редактор
За сердце "Холостяка" Терена сразится еще одна девушка - кто
Шоу "Холостяк". Фото: скриншот / СТБ
Светлана Заболотная - Редактор

Второй выпуск 13-го сезона "Холостяка" начался неожиданностью. За сердце героя Александра Терена приехала посоревноваться еще одна участница Инна Белень. Соперницы девушки разразились негодованием.

Редакция Новини.LIVE отслеживает романтическую историю.

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За сердце "Холостяка" Терена сразится еще одна девушка

В начале второго выпуска реалити-шоу Александр Терен отправился на киевский вокзал, чтобы встретить еще одну участницу. Девушка Инна Белень не приехала на первую вечеринку, потому что отвозила автомобиль военных на передовую.

Шоу "Холостяк"
Шоу "Холостяк". Фото: скриншот / СТБ

Кто такая Инна Белень?

Девушка работает переводчиком с немецкого языка и имеет свой бизнес. Также активно занимается волонтерством. Ей 28 лет. Главные черты характера красавицы — решительность, эмоциональность и спонтанность.

"Мечтает, чтобы изобрели лекарство от синдрома Дауна. Все остальное для нее — цели. Решительность, эмоциональность, спонтанность — это о ней. Не боится вызовов. Стремится жить в Украине", — говорится на официальной странице "Холостяка".

Напомним, участница "Холостяка" призналась, что было тяжелее всего на съемках реалити. Также девушка Екатерина, покинувшая шоу в первом выпуске, обругала продюсеров.

ветераны Александр "Терен" Будько шоу любовь шоу Холостяк

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