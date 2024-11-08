За сердце "Холостяка" Терена сразится еще одна девушка - кто

Шоу "Холостяк". Фото: скриншот / СТБ

Второй выпуск 13-го сезона "Холостяка" начался неожиданностью. За сердце героя Александра Терена приехала посоревноваться еще одна участница Инна Белень. Соперницы девушки разразились негодованием.

Редакция Новини.LIVE отслеживает романтическую историю.

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В начале второго выпуска реалити-шоу Александр Терен отправился на киевский вокзал, чтобы встретить еще одну участницу. Девушка Инна Белень не приехала на первую вечеринку, потому что отвозила автомобиль военных на передовую.

Шоу "Холостяк". Фото: скриншот / СТБ

Кто такая Инна Белень?

Девушка работает переводчиком с немецкого языка и имеет свой бизнес. Также активно занимается волонтерством. Ей 28 лет. Главные черты характера красавицы — решительность, эмоциональность и спонтанность.

"Мечтает, чтобы изобрели лекарство от синдрома Дауна. Все остальное для нее — цели. Решительность, эмоциональность, спонтанность — это о ней. Не боится вызовов. Стремится жить в Украине", — говорится на официальной странице "Холостяка".

Напомним, участница "Холостяка" призналась, что было тяжелее всего на съемках реалити. Также девушка Екатерина, покинувшая шоу в первом выпуске, обругала продюсеров.