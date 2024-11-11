Холостяк-13 - фаворитка Терена відреагувала на виліт із шоу - відео

Тетяна Мелехова. Фото: instagram.com/melehova_toys

Учасниця шоу "Холостяк-13" Тетяна Мелехова відреагувала на те, що не отримала троянду від Олександра Терена. Дівчина зізналася, що не засмутилася.

На своїй сторінці в Instagram Тетяна поділилася емоціями.

Читайте також:

Учасниця "Холостяка-13" прокоментувала вибір Терена

У другому епізоді романтичного реаліті холостяк несподівано вирішив відпустити Тетяну. Натомість дівчина не сильно засмутилася через рішення Олександра.

Тетяна зізналася у своєму блозі, що щаслива повернутися до звичного життя після проєкту.

"Ну що можу сказати... Мій шлях на проєкті закінчився, і ви навіть не можете собі уявити, наскільки я щаслива повернутися в своє звичне, найкраще життя", — написала Тетяна.

Для багатьох "виліт" дівчини з проєкту став повною несподіванкою та розчаруванням. Адже саме Тетяна отримала від Олександра троянду першого враження.

У соцмережах дівчина отримала чималу підтримку від глядачів та подякувала їм за теплі слова.

"Глядача не обдуриш. Тому без зайвих слів. Дякую", — написала Тетяна.

Тетяна Мелехова. Фото: instagram.com/melehova_toys

Нагадаємо, раніше Григорій Решетнік здивував подробицями, як учасниці "Холостяка" билися на проєкті.

Також "холостяк" Олександр Терен підкорив мережу стильним образом.