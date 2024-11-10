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Учасниця "Холостяка" розповіла про загиблого чоловіка на фронті

10 листопада 2024 06:00
Світлана Заболотна - Редактор
Учасниця "Холостяка" зворушила Терена одкровенням про колишнього — деталі
Учасниця "Холостяка" Світлана. Фото: скриншот / СТБ
Світлана Заболотна - Редактор

Учасниця шоу про кохання "Холостяк" Світлана зворушила історією своїх минулих стосунків. Вона була одружена з військовим, який загинув на війні. 

Деталями свого життя дівчина поділилась на зйомках. 

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Одна з дівчат, яка мріє полонити серце ветерана Олександра Терена, Світлана розповіла про свій минулий шлюб. Її чоловік був військовим і загинув у 2022 році.

Загиблий чоловік Світлани з Холостяка
Світлана зі своїм загиблим чоловіком. Фото: скриншот / СТБ

Світлана та її коханий довго зустрічались перед одруженням. Вони майже не сварилися і були дуже щасливі. 

"Ми одружилися у 2019. На початку лютого 2022 у нього як раз була відпустка, ми були вдома. І він сказав: "Мене викликають з відпустки на полігон". 11 березня ми з ним востаннє переписувалися, він мені написав, що все окей", —розповіла  Світлана.

Опісля він вже ніколи більше не розмовляв з дівчиною. З його телефону прийшла смс з текстом російською мовою: "Мені дуже шкода, ваш чоловік загинув, його тіло лежить біля четвертого каналу — можете приїхати і забрати". Пізніше з'ясувалось, що звістку про загибель написав росіянин. 

Світлана дуже важко переживала цю втрату, понад рік чекала на тіло коханого, щоб його поховати.  

"Я відчула якусь безнадійність. У мене завжди є внутрішній стрижень, що зі мною нічого не може трапитися, чогось поганого. А тут я вже зрозуміла, що система дала збій і погане трапилося", — зізналася учасниця "Холостяка".

Зараз дівчина мріє знову зустріти свою людину і створити велику родину. Вона прагне мати трьох дітей та собаку.

Світлана та Олександр Терен
Світлана та Олександр Терен у шоу "Холостяк". Фото: скриншот / СТБ

Нагадаємо, мережа вибухнула обуренням через вибір "Холостяка" — кого з дівчат вигнав Олександр Терен. Також на шоу про кохання з'явилась нова учасниця, яка відразу зацікавила ветерана.

ветерани Олександр "Терен" Будько кохання війна шоу Холостяк

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