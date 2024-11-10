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Участница "Холостяка" рассказала о погибшем муже на фронте

10 ноября 2024 06:00
Светлана Заболотная - Редактор
Участница "Холостяка" впечатлила Терена откровением о бывшем — детали
Участница "Холостяка" Светлана. Фото: скриншот / СТБ
Светлана Заболотная - Редактор

Участница шоу о любви "Холостяк" Светлана впечатлила историей своих прошлых отношений. Она была замужем за военным, который погиб на войне.

Деталями своей жизни девушка поделилась на съемках.

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Участница "Холостяка" впечатлила Терена откровением о бывшем

Одна из девушек, мечтающая пленить сердце ветерана Александра Терена, Светлана рассказала о своем прошлом браке. Ее муж был военным и погиб в 2022 году. 

Погибший мужчина Светланы из Холостяка
Светлана со своим погибшим мужчиной. Фото: скриншот / СТБ

Светлана и ее любимый долго встречались перед женитьбой. Они почти не ссорились и были очень счастливы.

"Мы поженились в 2019. В начале февраля 2022 года у него как раз был отпуск, мы были дома. И он сказал: "Меня вызывают из отпуска на полигон". 11 марта мы с ним в последний раз переписывались, он мне написал, что все окей", — рассказала Светлана.

Больше он не разговаривал с девушкой. С его телефона пришла смс с текстом на русском языке: "Мне очень жаль, ваш мужчина погиб, его тело лежит у четвертого канала — можете приехать и забрать". Позже выяснилось, что известие о гибели написал россиянин.

Светлана очень тяжело переживала эту потерю, больше года ждала тело любимого, чтобы его похоронить.

"Я почувствовала какую-то безнадежность. У меня всегда есть внутренний стержень, что со мной ничего не может случиться, чего-то плохого. А тут я уже поняла, что система дала сбой и плохое случилось", — призналась участница "Холостяка".

Сейчас девушка мечтает снова встретить своего человека и создать большую семью. Она стремится иметь троих детей и собаку.

Светлана и Александр Терен
Светлана и Александр Терен в шоу "Холостяк". Фото: скриншот / СТБ

Напомним, сеть разразилась возмущением из-за выбора "Холостяка" — кого из девушек выгнал Александр Терен. Также на шоу о любви появилась новая участница, сразу заинтересовавшая ветерана.

ветераны Александр "Терен" Будько любовь війна шоу Холостяк

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