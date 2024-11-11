Холостяк-13 - фаворитка Терена отреагировала на вылет из шоу - видео

Татьяна Мелехова. Фото: instagram.com/melehova_toys

Участница шоу "Холостяк-13" Татьяна Мелехова отреагировала на то, что не получила розы от Александра Терена. Девушка призналась, что не расстроилась.

На своей странице в Instagram Татьяна поделилась эмоциями.

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Во втором эпизоде романтического реалити холостяк неожиданно решил отпустить Татьяну. Девушка не сильно расстроилась из-за решения Александра.

Татьяна призналась в своем блоге, что счастлива вернуться к привычной жизни после проекта.

"Ну что могу сказать... Мой путь на проекте закончился, и вы даже не можете себе представить, насколько я счастлива вернуться в свою привычную, лучшую жизнь", — написала Татьяна.

Для многих "вылет" девушки из проекта стал полной неожиданностью и разочарованием. Ведь именно Татьяна получила от Александра розу первого впечатления.

В соцсетях девушка получила немалую поддержку от зрителей и поблагодарила их за теплые слова.

"Зритель не обманешь. Поэтому без лишних слов. Спасибо", — написала Татьяна.

Татьяна Мелехова. Фото: instagram.com/melehova_toys

Напомним, ранее Григорий Решетник удивил подробностями, как участницы "Холостяка" дрались на проекте.

Также "холостяк" Александр Терен покорил сеть стильным образом.