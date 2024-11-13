Холостяк Александр Терен нарвался на жесткий хейт - подробности, видео

Холостяк Терен высмеял дешевую еду и нарвался на жесткий хейт
Главный герой шоу "Холостяк-13" Александр Терен нарвался на хейт в сети. Украинцы возмутились высказываниями ветерана в YouTube-шоу блогера Алексея Дурнева.
Холостяк и шоумен вместе сняли новый выпуск проекта "Еда Дурнева".
Александра Терена раскритиковали в сети
В выпуске программы Дурнев и Терен провели дегустацию самых дешевых продуктов из украинского супермаркета. Так, ветеран и блогер попробовали паштет, плавленый сырок, сливочное масло, колбасу, сладости и т.д.
На видео Александр и Алексей давали оценку продуктам и в большинстве своем она была отрицательной.
Реакция знаменитостей вызвала негодование среди украинцев. В комментариях пользователи отметили, что во время войны и сложной экономической ситуации в стране подобные ролики выглядят как насмешки.
"Спасибо, что всем выпуском этим дали почувствовать себя д*рьмом".
"В такое время, смеяться над дешевой едой ну это п*здец".
"Сколько людей даже эти сосиски и колбасу не могут себе купить. Вы хоть немного бы думали головой своей в эти времена...".
Ранее в сети серьезно раскритиковали участницу "Холостяка-13".
Также мы писали, что фаворитка Терена отреагировала на свой "вылет" из шоу "Холостяк".
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