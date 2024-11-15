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Учасниця "Холостяка" розкрила правду про Терена після шоу

15 листопада 2024 15:00
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Відверта правда учасниці "Холостяка", яка залишила шоу на побаченні
Аліна Пухальська. Фото: Instagram.com/alina_pukhalska
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Аліна Пухальська, яка залишила романтичне реаліті-шоу "Холостяк" у другому випуску, поділилася своїми думками про виліт із проєкту. Головний герой Олександр Терен попрощався з дівчиною просто під час побачення, не дочекавшись церемонії троянд. Цікаво, що Аліна зовсім не ображається на таке рішення Олександра.

У своєму інтерв'ю РБК-Україна вона пояснила, що найбільше цінує чесність у людях.

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"Важливо, що Олександр був чесним зі мною. У подібних ситуаціях найгірше — це коли хтось створює ілюзії, витрачає твій час і не дає ясності в намірах. Коли людина прямо говорить, що не відчуває тієї самої іскри, ти почуваєшся вільною і можеш сфокусуватися на пошуку справжнього кохання", — зазначила Аліна.

Учасниця "Холостяка" розкрила правду про Терена після шоу - фото 1
Аліна Пухальська покинула проєкт. Фото: Instagram.com/alina_pukhalska

На шоу Аліна вирушила на побачення разом із іншою учасницею, Лізою. Спочатку дівчата грали в гольф, а потім спілкувалися з Олександром. Наприкінці зустрічі Терен повернувся до них із лише однією трояндою, яку вручив Лізі. Аліна залишила проєкт, не отримавши квітку.

Хоча Олександр зауважив, що дівчина нібито не цікавилася його захопленнями, сама Аліна не шкодує про свою поведінку на шоу. Вона впевнена, що завжди залишалася собою, була щирою та чесною.

Учасниця "Холостяка" розкрила правду про Терена після шоу - фото 2
Пухальська не злиться на Терена. Фото: Instagram.com/alina_pukhalska

"Я не вважаю це помилкою. У кожного є право робити свій вибір, навіть якщо він здається дивним чи нелогічним. Головне — слідувати власним почуттям. Олександр зробив те, що підказувала йому інтуїція, і я це поважаю", — додала вона.

Сьогодні Аліна переконана, що жодного моменту в реаліті не змінювала б. Вона називає свій досвід на шоу ще одним кроком до пізнання себе та досягнення гармонії у стосунках.

Раніше ми писали про те, що учасниця "Холостяка-13" зізналася, як потрапила на шоу.

Також ми повідомляли, що учасниця "Холостяка" розповіла про знімання шоу.

шоу Холостяк знаменитості телеканали зірки Олександр "Терен" Будько

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