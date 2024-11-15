Відверта правда учасниці "Холостяка", яка залишила шоу на побаченні

Аліна Пухальська. Фото: Instagram.com/alina_pukhalska

Аліна Пухальська, яка залишила романтичне реаліті-шоу "Холостяк" у другому випуску, поділилася своїми думками про виліт із проєкту. Головний герой Олександр Терен попрощався з дівчиною просто під час побачення, не дочекавшись церемонії троянд. Цікаво, що Аліна зовсім не ображається на таке рішення Олександра.

У своєму інтерв'ю РБК-Україна вона пояснила, що найбільше цінує чесність у людях.

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"Важливо, що Олександр був чесним зі мною. У подібних ситуаціях найгірше — це коли хтось створює ілюзії, витрачає твій час і не дає ясності в намірах. Коли людина прямо говорить, що не відчуває тієї самої іскри, ти почуваєшся вільною і можеш сфокусуватися на пошуку справжнього кохання", — зазначила Аліна.

Аліна Пухальська покинула проєкт. Фото: Instagram.com/alina_pukhalska

На шоу Аліна вирушила на побачення разом із іншою учасницею, Лізою. Спочатку дівчата грали в гольф, а потім спілкувалися з Олександром. Наприкінці зустрічі Терен повернувся до них із лише однією трояндою, яку вручив Лізі. Аліна залишила проєкт, не отримавши квітку.

Хоча Олександр зауважив, що дівчина нібито не цікавилася його захопленнями, сама Аліна не шкодує про свою поведінку на шоу. Вона впевнена, що завжди залишалася собою, була щирою та чесною.

Пухальська не злиться на Терена. Фото: Instagram.com/alina_pukhalska

"Я не вважаю це помилкою. У кожного є право робити свій вибір, навіть якщо він здається дивним чи нелогічним. Головне — слідувати власним почуттям. Олександр зробив те, що підказувала йому інтуїція, і я це поважаю", — додала вона.

Сьогодні Аліна переконана, що жодного моменту в реаліті не змінювала б. Вона називає свій досвід на шоу ще одним кроком до пізнання себе та досягнення гармонії у стосунках.

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