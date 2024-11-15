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Участница "Холостяка" раскрыла правду о Терене после шоу

15 ноября 2024 15:00
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Откровенная правда участницы "Холостяка", которая покинула шоу на свидании
Алина Пухальская. Фото: Instagram.com/alina_pukhalska
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Алина Пухальская, покинувшая романтическое реалити-шоу "Холостяк" во втором выпуске, поделилась своими мыслями о вылете из проекта. Главный герой Александр Терен простился с девушкой прямо во время свидания, не дождавшись церемонии роз. Интересно, что Алина совсем не обижается на такое решение Александра.

В своем интервью РБК-Украина она пояснила, что больше всего ценит честность в людях.

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"Важно, что Александр был честным со мной. В подобных ситуациях хуже всего — это когда кто-то создает иллюзии, тратит твое время и не дает ясности в намерениях. Когда человек прямо говорит, что не чувствует той самой искры, ты чувствуешь себя свободным и можешь сфокусироваться на поисках настоящей любви", — отметила Алина.

Участница "Холостяка" раскрыла правду о Терене после шоу - фото 1
Алина Пухальская покинула проект. Фото: Instagram.com/alina_pukhalska

На шоу Алина отправилась на свидание вместе с другой участницей, Лизой. Сначала девушки играли в гольф, а затем общались с Александром. В конце встречи Терен вернулся к ним с одной розой, которую вручил Лизе. Алина покинула проект, не получив цветок.

Хотя Александр заметил, что девушка якобы не интересовалась его увлечениями, сама Алина не жалеет о своем поведении на шоу. Она уверена, что всегда оставалась собой, была искренней и честной.

Участница "Холостяка" раскрыла правду о Терене после шоу - фото 2
Пухальский не злится на Терена. Фото: Instagram.com/alina_pukhalska

"Я не считаю это ошибкой. У каждого есть право делать свой выбор, даже если он кажется странным или нелогичным. Главное — следовать собственным чувствам. Александр сделал то, что подсказывала ему интуиция, и я это уважаю", — добавила она.

Сегодня Алина убеждена, что ни одного момента в реалити не стала бы менять. Она называет свой опыт на шоу еще одним шагом к познанию себя и достижению гармонии в отношениях.

Ранее мы писали о том, что участница "Холостяка-13" призналась, как попала на шоу.

Также мы сообщали, что участница "Холостяка" рассказала о съемке шоу.

шоу Холостяк знаменитости телеканалы звезды Александр "Терен" Будько

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