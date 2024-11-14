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Учасниця "Холостяка-13" зізналася, як потрапила на шоу

14 листопада 2024 15:00
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Учасниця Холостяк-13 розповіла, як потрапила на шоу - деталі
Інна Бєлєнь. Фото: instagram.com/innka_belen
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Учасниця реаліті "Холостяк-13" Інна Бєлєнь розповіла, як наважилася взяти участь у проєкті. Дівчина зізналася, що спершу не мала планів приходити на шоу до Олександра Терена.

Про це Інна розповіла на своїй сторінці в Instagram

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За словами Інни, вона ніколи не мала думок про те, аби піти шукати своє кохання в реаліті. Посилання на анкету для участі дівчині надіслала її сестра.

"Я завжди жила "за стандартами": навчання, університет, перша робота офіціанткою, паралельно — репетитором, кар’єрне зростання, посада в Міністерстві освіти. І якось не вірилося, що мене коли-небудь покажуть по телевізору, тим паче в такому форматі, де треба буде відкривати свою душу. Як я подала заявку? Я їхала в автобусі "Берлін-Київ", просто гортаючи стрічку новин, і побачила повідомлення від сестри, що відкрили реєстрацію на новий сезон шоу "Холостяк". Я клацнула на посилання і подумала: а чому б ні?" — розповіла Інна.

Учасниця "Холостяк-13" Інна Бєлєнь
Учасниця "Холостяк-13" Інна Бєлєнь. Фото: instagram.com/innka_belen

Дівчина розповіла, що через технічний збій спершу подумала, що її заявку не було надіслано, тож здивувалася, коли отримала повідомлення із запрошенням на кастинг.

"Коли натиснула "Відправити", система видала помилку. Подумала: ну, не судилося — і забула про це.  Аж раптом отримую повідомлення у Viber: "Доброго вечора, ми відібрали вашу анкету, запрошуємо на кастинг." Мої емоції тоді складно описати. Це було неочікувано і, чесно кажучи, зовсім не на часі. Я не була в кращій формі ані фізично, ані морально, я не готувалася. Але згадала фразу з книжки: "Пливи за течією, а не проти неї". Тож вирішила спробувати", — поділилася учасниця. 

Кадр з шоу "Холостяк-13"
Кадр із шоу "Холостяк-13". Фото: instagram.com/innka_belen

На кастингу Інна була впевнена, що її кандидатуру не затвердять, адже серед претенденток були й більш яскраві учасниці.

"Коли нас запитали на кастингу, де був найяскравіший секс, одна дівчина відповіла, що в неї це сталося на автопілоті в "Теслі". Я, не приховуючи, відкрила рота і подумала: "Вау, але таких історій у мене немає. Напевно, мене не візьмуть". Майже перед самими зйомками я дізналася, що пройшла", — розповіла дівчина.

Раніше Олександр Терен нарвався на жорсткий хейт у мережі — холостяк висміяв дешеву їжу.

Також одна з учасниць "Холостяка-13" здивувала реакцією на свій "виліт" з шоу.

шоу Холостяк соцмережі шоу телебачення Олександр "Терен" Будько

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