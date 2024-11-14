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Участница "Холостяка-13" призналась, как попала на шоу

14 ноября 2024 15:00
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Участница Холостяк-13 рассказала, как попала на шоу - детали
Инна Белень. Фото: instagram.com/innka_belen
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Участница реалити "Холостяк-13" Инна Белень рассказала, как отважилась принять участие в проекте. Девушка призналась, что сначала не имела планов приходить на шоу к Александру Терену.

Об этом Инна рассказала на своей странице в Instagram.

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По словам Инны, у нее никогда не было мыслей о том, чтобы пойти искать свою любовь в реалити. Ссылку на анкету для участия девушке направила ее сестра.

"Я всегда жила "по стандартам": учеба, университет, первая работа официанткой, параллельно — репетитором, карьерный рост, должность в Министерстве образования. И как-то не верилось, что меня когда-нибудь покажут по телевизору, тем более в таком формате, где надо будет открывать свою душу. Как я подала заявку? Я ехала в автобусе "Берлин-Киев", просто листая ленту новостей, и увидела сообщение от сестры, что открыли регистрацию на новый сезон шоу "Холостяк". Я кликнула на ссылку и подумала: а почему бы и нет?" — рассказала Инна.

Участница "Холостяк-13" Инна Белень
Участница "Холостяк-13" Инна Белень. Фото: instagram.com/innka_belen

Девушка рассказала, что из-за технического сбоя сначала подумала, что ее заявка не была отправлена, и удивилась, когда получила сообщение с приглашением на кастинг.

"Когда нажала "Отправить", система выдала ошибку. Подумала: ну, не судьба — и забыла об этом. Вдруг получаю сообщение в Viber: "Добрый вечер, мы отобрали вашу анкету, приглашаем на кастинг". Мои эмоции тогда сложно описать. Это было неожиданно и, честно говоря, совсем не ко времени. Я не была в лучшей форме ни физически, ни морально, я не готовилась. Но я вспомнила фразу из книги: "Плыви по течению, а не против него". Поэтому решила попробовать", — поделилась участница.

Кадр из шоу "Холостяк-13"
Кадр из шоу "Холостяк-13". Фото: instagram.com/innka_belen

На кастинге Инна уверена, что ее кандидатуру не утвердят, ведь среди претенденток были и более яркие участницы.

"Когда нас спросили на кастинге, где был самый яркий секс, одна девушка ответила, что у нее это произошло на автопилоте в "Тесле". Я, не скрывая, открыла рот и подумала: "Вау, но таких историй у меня нет. Наверное, меня не возьмут". Почти перед самыми съемками я узнала, что прошла", — рассказала девушка.

Ранее Александр Терен нарвался на жесткий хейт в сети — холостяк высмеял дешевую еду.

Также одна из участниц "Холостяка-13" удивила реакцией на свой "вылет" из шоу.

шоу Холостяк соцсети шоу телевидение Александр "Терен" Будько

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