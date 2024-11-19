Олександр (Терен) Будько показав свою прогулянку Нью-Йорком

Військовий, блогер та головний герой шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько став головним героєм фільму про український балет в еміграції. Стрічку зняла зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер. Терен відвідав прем'єру та провів шанувальникам екскурсію Нью-Йорком.

Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Терен відвідав Нью-Йорк

Олександр поділився із шанувальниками враженнями від американського міста Нью-Йорк. Хлопець розповів, що перед його очима ніби "ожила" картинка із популярних фільмів.

"Приїхавши в Нью-Йорк відчув себе одразу, як у фільмі, без перебільшень. Коли йдеш по Манхетену, Бродвею, Таймс Сквер, а потім вмикаєш в готелі фільм по ТБ, в якому показують сцени на тих вулицях, де я щойно був це підтвердження тому", — написав головний герой шоу "Холостяк".

Терен розповів, що деякі вулички міста схожі на голландські, а по місту їздять новенькі жовті таксі. Він додав, що в Нью-Йорку вирує життя.

"Навколо всі бігають і їздять на велосипедах..обереееежно! промчав повз, бо я пішов за всіма на червоний, так часто роблять тут через затори. А ось і не забарився запах травки, який ледь вивітрився з 42 стріт. З гучною сиреною промчала швидка, а за нею поліція, повз загорожу, де триває ремонт, як і багато де по дорозі. Вервечка з людей невпинно, як кров в організмі, рухається", — поділився ветеран.

Нагадаємо, що в третьому епізоді шоу Олександр Терен дав волю почуттям та поцілував одразу двох дівчат. А також одна з учасниць розповіла, як насправді потрапила на шоу "Холостяк-13".