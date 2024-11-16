Холостяк-13 третій випуск - хто покинув шоу

Одразу двоє дівчат — з ким попрощався Терен у шоу "Холостяк"
Третій випуск шоу "Холостяк-13" здивував глядачів несподіваним рішенням Олександра Терена. Головний герой відпустив додому одразу двох дівчат.
Редакція Новини.LIVE розповідає подробиці.
Третій випуск "Холостяк13" — хто вибув
Не отримала заповітну троянду від Олександра військова журналістка Світлана Кирган. І хоча між парою дійсно було багато спільного, на думку холостяка, дівчина досі не відпустила своє минуле. Тож Світлана покинула проєкт.
Не змогла підкорити серце холостяка і психологиня Ілона Мамчур. На подвійному побаченні із Олександром дівчина не змогла розкритися на повну.
За словами Терена, він не відчув глибини у їхньому спілкуванні та відпустив дівчину без троянди.
Нагадаємо, що в третьому епізоді шоу Олександр Терен дав волю почуттям та поцілував одразу двох дівчат.
Також одна з учасниць розповіла, як насправді потрапила на шоу "Холостяк-13".
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