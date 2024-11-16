Холостяк-13 третій випуск - хто покинув шоу

Олександр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb

Третій випуск шоу "Холостяк-13" здивував глядачів несподіваним рішенням Олександра Терена. Головний герой відпустив додому одразу двох дівчат.

Редакція Новини.LIVE розповідає подробиці.

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Не отримала заповітну троянду від Олександра військова журналістка Світлана Кирган. І хоча між парою дійсно було багато спільного, на думку холостяка, дівчина досі не відпустила своє минуле. Тож Світлана покинула проєкт.

Не змогла підкорити серце холостяка і психологиня Ілона Мамчур. На подвійному побаченні із Олександром дівчина не змогла розкритися на повну.

За словами Терена, він не відчув глибини у їхньому спілкуванні та відпустив дівчину без троянди.

Нагадаємо, що в третьому епізоді шоу Олександр Терен дав волю почуттям та поцілував одразу двох дівчат.

Також одна з учасниць розповіла, як насправді потрапила на шоу "Холостяк-13".