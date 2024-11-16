Холостяк-13 третий выпуск – кто покинул шоу

Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb

Третий выпуск шоу "Холостяк-13" удивил зрителей неожиданным решением Александра Терена. Главный герой отпустил домой сразу две девушки.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробности.

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Не получила заветную розу от Александра военная журналистка Светлана Кырган. И хотя между парой действительно было много общего, по мнению холостяка, девушка до сих пор не отпустила свое прошлое. Так что Светлана покинула проект.

Не смогла покорить сердце холостяка и психолог Илона Мамчур. На двойном свидании с Александром девушка не смогла раскрыться во всю.

По словам Терена, он не почувствовал глубины их общения и отпустил девушку без розы.

Напомним, что в третьем эпизоде шоу Александр Терен дал волю чувствам и поцеловал сразу двух девушек .

Также одна из участниц рассказала, как на самом деле попала на шоу "Холостяк-13".