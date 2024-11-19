Александр (Терен) Будько показал свою прогулку по Нью-Йорку

Военный, блогер и главный герой шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Военный, блогер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько стал главным героем фильма об украинском балете в эмиграции. Ленту сняла звезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер. Терен посетил премьеру и провел поклонникам экскурсию по Нью-Йорку.

Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Терен посетил Нью-Йорк

Александр поделился с поклонниками впечатлениями от американского города Нью-Йорк. Парень рассказал, что перед его глазами словно "ожила" картинка из популярных фильмов.

"Приехав в Нью-Йорк почувствовал себя сразу, как в фильме, без преувеличений. Когда идешь по Манхэттену, Бродвею, Таймс Сквер, а затем включаешь в отель фильм по ТВ, в котором показывают сцены на тех улицах, где я только что был это подтверждение поэтому", — написал главный герой шоу "Холостяк".

Терен рассказал, что некоторые улочки города похожи на голландские, а по городу ездят новенькие желтые такси. Он добавил, что в Нью-Йорке бурлит жизнь.

"Вокруг все бегают и ездят на велосипедах..осторожно! Промчался мимо, потому что я пошел за всеми на красный, так часто делают здесь из-за пробок. А вот и не замедлил запах травки, который едва выветрился с 42 стрит. С громкой сиреной промчалась скорая, а за ней полиция, мимо забора, где продолжается ремонт, как и много где по дороге. Вереница из людей неустанно, как кровь в организме, движется", — поделился ветеран.

Напомним, что в третьем эпизоде шоу Александр Терен дал волю чувствам и поцеловал сразу двух девушек. А также одна из участниц рассказала, как действительно попала на шоу "Холостяк-13".