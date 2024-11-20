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Терен показався в обіймах зірки серіалу "Секс і місто"

20 листопада 2024 15:15
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Олександр Терен зустрівся із Сарою Джессікою Паркер — фото
Ветеран Олександр Терен з акторкою Сарою Джессікою Паркер. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько поділився із шанувальниками новими фото із Америки. Захисник відвідав прем'єру стрічки "Перший ряд", яку спродюсувала зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер.

Фото військовий опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Терен із Сарою Джессікою Паркер

"Холостяк" став головним героєм фільму про український балет в еміграції "Перший ряд", який зняла Сара Джессіка Паркер. Зірка запросила Олександра Терена до Нью-Йорка на прем'єру стрічку.

"Вечір премʼєри в DOC NYD. 16 вересня. Підходимо до невеличкого кінотеатру, фотографи роблять знімки з усіма по черзі, спалахи, вигуки. Відчутне пожвавлення, чому б це? Агаа — зʼявляється Сара Джесіка Паркер. Обійми, обмін "how are you?", фото і на перегляд", — поділився Терен.

"Фільм показав війну крізь призму культури, крізь призму балету, який я відкрив для себе також. Не знаю, чи буду ще танцювати, але точно знаю, що це не останній фільм і не останній НьюЙорк!", — додав ветеран.

Про що фільм "Перший ряд"

"‎Перший ряд" / Front Row розповідає про життя групи українських танцюристів в еміграції у складі балетної трупи United Ukrainian Ballet.

Під час виступів у Вашингтоні, один із провідних артистів Алексіс потоваришував з ветераном Олександром, який під час бойового завдання втратив нижні кінцівки. Захисник приєднується до танцюристів.

Нагадаємо, що в третьому епізоді шоу Олександр Терен дав волю почуттям та поцілував одразу двох дівчат. А також одна з учасниць розповіла, як насправді потрапила на шоу "Холостяк-13".

шоу Холостяк кіно Сара Джессіка Паркер закордонні зірки Олександр "Терен" Будько

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