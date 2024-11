Олександр Терен зустрівся із Сарою Джессікою Паркер — фото

Ветеран Олександр Терен з акторкою Сарою Джессікою Паркер. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько поділився із шанувальниками новими фото із Америки. Захисник відвідав прем'єру стрічки "Перший ряд", яку спродюсувала зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер.

Олександр Терен із Сарою Джессікою Паркер

"Холостяк" став головним героєм фільму про український балет в еміграції "Перший ряд", який зняла Сара Джессіка Паркер. Зірка запросила Олександра Терена до Нью-Йорка на прем'єру стрічку.

"Вечір премʼєри в DOC NYD. 16 вересня. Підходимо до невеличкого кінотеатру, фотографи роблять знімки з усіма по черзі, спалахи, вигуки. Відчутне пожвавлення, чому б це? Агаа — зʼявляється Сара Джесіка Паркер. Обійми, обмін "how are you?", фото і на перегляд", — поділився Терен.

"Фільм показав війну крізь призму культури, крізь призму балету, який я відкрив для себе також. Не знаю, чи буду ще танцювати, але точно знаю, що це не останній фільм і не останній НьюЙорк!", — додав ветеран.

Про що фільм "Перший ряд"

"‎Перший ряд" / Front Row розповідає про життя групи українських танцюристів в еміграції у складі балетної трупи United Ukrainian Ballet.

Під час виступів у Вашингтоні, один із провідних артистів Алексіс потоваришував з ветераном Олександром, який під час бойового завдання втратив нижні кінцівки. Захисник приєднується до танцюристів.

Нагадаємо, що в третьому епізоді шоу Олександр Терен дав волю почуттям та поцілував одразу двох дівчат. А також одна з учасниць розповіла, як насправді потрапила на шоу "Холостяк-13".