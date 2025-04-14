Гараж в Україні у 2025 році: де дозволено будівництво і які є обмеження

Гараж. Фото: olx

Будівництво гаража — начебто просте питання, але у 2025 році воно передбачає цілий спектр юридичних нюансів. Недотримання хоча б однієї будівельної вимоги може завершитися штрафом або примусовим знесенням споруди. Треба чітко знати, де насправді можна зводити гараж, які є обмеження та до чого варто бути готовим.

Як зазначають експерти "Земельного фонду України", власники приватних будинків найчастіше планують розміщення гаража безпосередньо на своїй присадибній ділянці. Це дозволено, якщо дотримано дві ключові умови:

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цільове призначення ділянки — "для будівництва і обслуговування житлового будинку";

тип споруди — гараж не є капітальною багатоповерховою будівлею і відповідає будівельним нормам (ДБН).

Перед початком робіт необхідно подати повідомлення до Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ, колишній ДАБІ). А після завершення — зареєструвати право власності на новозбудований об'єкт через Реєстр речових прав. Завдяки спрощеній процедурі для приватного сектору це, фактично, найменш проблемний варіант.

Гараж у кооперативі: тільки для своїх і за документами

Члени гаражних кооперативів мають право на будівництво, якщо земля під кооперативом оформлена належним чином. А це, як показує практика, трапляється не завжди.

Обов’язковими умовами є наявність членства у кооперативі та документи на землю або право користування. Але багато кооперативів досі не приватизували землю, на якій стоять гаражі. У такому разі будь-які нові споруди — під загрозою визнання самовільними.

Гараж у дворі багатоповерхівки: ризик демонтажу

Будівництво гаража на прибудинковій території у містах без узгодження — заборонене. Такі споруди часто вважаються самочинними.

Щоб узаконити це питання, необхідно:

отримати згоду співвласників будинку;

погодити будівництво з органами місцевого самоврядування;

забезпечити наявність цільового призначення землі для забудови.

У разі відсутності хоча б одного з цих пунктів, споруду можуть знести за рішенням суду або за поданням місцевої влади.

Обмеження, про які часто забувають

Будівництво навіть на приватній ділянці підпорядковується будівельним і містобудівним нормам. Найпоширеніші порушення стосуються відстаней і доступу до інфраструктури:

відстань до межі сусідньої ділянки — щонайменше 1 метр;

відстань до житлового будинку — не менше 6 метрів;

заборона на будівництво на сільськогосподарських землях без попередньої зміни їх цільового призначення;

заборона на перекриття комунікацій чи під'їздів до інших об’єктів.

Що ще потрібно знати у 2025 році

У контексті дії воєнного стану та активного реформування містобудівного законодавства у 2025 році, дедалі більше уваги приділяється легалізації забудови. Пріоритет — цифрове подання документів, прозора реєстрація та дотримання стандартів.

Нова реальність: самобуд дедалі рідше "пробачається", особливо в містах. Законодавці посилили відповідальність за незаконну забудову, зокрема — через адміністративні штрафи, обмеження доступу до комунальних послуг і автоматизований облік порушень.

Зазначимо, оформлення гаража є важливим кроком для уникнення юридичних проблем, забезпечення повного права власності та захисту від можливого знесення. Хоча процес легалізації може здаватися складним, своєчасне звернення до відповідних інстанцій та підготовка необхідної документації допоможуть вирішити це питання з найменшими затратами часу та грошей.

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