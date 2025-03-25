Позови до забудовників: найпоширеніші причини судових справ в Україні

Будівництво будинку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні покупці нерухомості часто стикаються з проблемами, які змушують їх звертатися до суду. Найбільш поширені ситуації — це затримка введення будинку в експлуатацію, повна зупинка будівництва або банкрутство забудовника, а також випадки шахрайства.

За словами адвоката Олександра Босенка, проблема полягає у відсутності реальних державних гарантій.

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"Попри законодавчі зміни, інвестори все ще змушені самотужки захищати свої права. Недобросовісні забудовники продовжують знаходити лазівки у законодавстві, затягують строки будівництва або взагалі зникають із грошима покупців", — зазначає експерт.

Позови щодо розірвання договору та повернення інвестицій

Найпоширеніший вид позовів — це спроби інвесторів повернути вкладені кошти. Причиною може бути істотне порушення умов договору, зокрема багаторічні затримки будівництва або навіть незаконність самого об’єкта.

"Якщо будинок будується на землі, що не призначена для житлової забудови, це пряма підстава для розірвання договору та повернення коштів. Але на практиці інвестори стикаються з величезним спротивом забудовників і змушені доводити свою правоту в суді", — пояснює Босенко.

Судові процеси через порушення строків введення в експлуатацію

Чимало покупців потрапляють у складну ситуацію, коли запланований термін здачі об’єкта постійно переноситься. Деякі змушені роками орендувати житло, витрачаючи додаткові кошти. У таких випадках вони мають право вимагати від забудовника компенсації.

"Забудовники часто прописують у договорах штрафні санкції за порушення строків, але намагаються уникнути їх сплати, посилаючись на форс-мажор або інші причини", — коментує Босенко.

Судова практика свідчить, що деякі покупці виграють такі справи, отримуючи відшкодування, однак процес може бути довгим.

Визнання майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва

Ще одне важливе питання — це судові позови щодо визнання майнових прав на недобудоване житло. Інвестори намагаються юридично закріпити за собою квадратні метри, щоб уникнути ситуації, коли забудовник перепродає одну і ту саму квартиру кільком особам.

"Це важливий крок, який дозволяє зареєструвати право очікування в реєстрі майнових прав, що в майбутньому може спростити процес отримання реальної власності", — пояснює адвокат.

Судові позови через неякісне будівництво

Навіть після отримання ключів від довгоочікуваної квартири інвестори можуть зіткнутися з новими проблемами. Тріщини у стінах, погана шумоізоляція, проблеми з опаленням – усе це стає підставою для судових позовів.

"Деякі забудовники здають об'єкти з грубими порушеннями будівельних норм, і покупці змушені відстоювати свої права в суді", — зазначає Босенко.

Закон дозволяє вимагати безкоштовного усунення недоліків або компенсації за їхнє виправлення.

Визнання договорів недійсними

Окрему категорію становлять судові позови щодо визнання договорів недійсними. Це може стосуватися угод, які були укладені з порушенням законодавства, наприклад, без належних дозволів або з недійсними документами.

"Це складний механізм захисту, адже забудовники активно оскаржують такі рішення в суді", — підкреслює Босенко.

Як уникнути судових спорів із забудовниками

Щоб мінімізувати ризики, експерт радить:

перевіряти документи забудовника перед підписанням договору;

залучати юриста для аналізу угоди;

контролювати процес будівництва та своєчасність виконання зобов’язань.

"Головне правило — не довіряти сліпо обіцянкам забудовника. Якщо щось виглядає підозріло, краще витратити трохи більше часу на перевірку, ніж потім роками судитися", — резюмує Босенко.

Як повідомлялось, приймання квартири в новобудові — ключовий етап, що вимагає уважної підготовки. Ретельно перевірте кожен елемент, щоб уникнути проблем у майбутньому. Обов'язково зафіксуйте всі недоліки документально, щоб забезпечити їх усунення.

Раніше ми розповідали, що при купівлі чи продажу нерухомості важливо розрізняти завдаток, аванс, заставу та передоплату, оскільки ці терміни мають різні юридичні наслідки. Неправильне їх використання може призвести до значних фінансових втрат. Часто покупці та продавці плутають ці поняття, що спричиняє серйозні суперечки.