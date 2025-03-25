Иски к застройщикам: самые распространенные причины судебных дел в Украине

Строительство дома. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине покупатели недвижимости часто сталкиваются с проблемами, которые заставляют их обращаться в суд. Наиболее распространенные ситуации — это задержка ввода дома в эксплуатацию, полная остановка строительства или банкротство застройщика, а также случаи мошенничества.

По словам адвоката Александра Босенко, проблема заключается в отсутствии реальных государственных гарантий.

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"Несмотря на законодательные изменения, инвесторы все еще вынуждены самостоятельно защищать свои права. Недобросовестные застройщики продолжают находить лазейки в законодательстве, затягивают сроки строительства или вообще исчезают с деньгами покупателей", — отмечает эксперт.

Иски о расторжении договора и возврате инвестиций

Самый распространенный вид исков — это попытки инвесторов вернуть вложенные средства. Причиной может быть существенное нарушение условий договора, в частности многолетние задержки строительства или даже незаконность самого объекта.

"Если дом строится на земле, не предназначенной для жилой застройки, это прямое основание для расторжения договора и возврата средств. Но на практике инвесторы сталкиваются с огромным сопротивлением застройщиков и вынуждены доказывать свою правоту в суде", — объясняет Босенко.

Судебные процессы из-за нарушения сроков ввода в эксплуатацию

Многие покупатели попадают в сложную ситуацию, когда запланированный срок сдачи объекта постоянно переносится. Некоторые вынуждены годами арендовать жилье, тратя дополнительные средства. В таких случаях они имеют право требовать от застройщика компенсации.

"Застройщики часто прописывают в договорах штрафные санкции за нарушение сроков, но пытаются избежать их уплаты, ссылаясь на форс-мажор или другие причины", — комментирует Босенко.

Судебная практика показывает, что некоторые покупатели выигрывают такие дела, получая возмещение, однако процесс может быть долгим.

Признание имущественных прав на объект незавершенного строительства

Еще один важный вопрос - это судебные иски о признании имущественных прав на недостроенное жилье. Инвесторы пытаются юридически закрепить за собой квадратные метры, чтобы избежать ситуации, когда застройщик перепродает одну и ту же квартиру нескольким лицам.

"Это важный шаг, который позволяет зарегистрировать право ожидания в реестре имущественных прав, что в будущем может упростить процесс получения реальной собственности", — объясняет адвокат.

Судебные иски из-за некачественного строительства

Даже после получения ключей от долгожданной квартиры инвесторы могут столкнуться с новыми проблемами. Трещины в стенах, плохая шумоизоляция, проблемы с отоплением — все это становится основанием для судебных исков.

"Некоторые застройщики сдают объекты с грубыми нарушениями строительных норм, и покупатели вынуждены отстаивать свои права в суде", — отмечает Босенко.

Закон позволяет требовать бесплатного устранения недостатков или компенсации за их исправление.

Признание договоров недействительными

Отдельную категорию составляют судебные иски о признании договоров недействительными. Это может касаться сделок, которые были заключены с нарушением законодательства, например, без надлежащих разрешений или с недействительными документами.

"Это сложный механизм защиты, ведь застройщики активно оспаривают такие решения в суде", — подчеркивает Босенко.

Как избежать судебных споров с застройщиками

Чтобы минимизировать риски, эксперт советует:

проверять документы застройщика перед подписанием договора;

привлекать юриста для анализа сделки;

контролировать процесс строительства и своевременность выполнения обязательств.

"Главное правило — не доверять слепо обещаниям застройщика. Если что-то выглядит подозрительно, лучше потратить немного больше времени на проверку, чем потом годами судиться", — резюмирует Босенко.

Как сообщалось, приемка квартиры в новостройке — ключевой этап, требующий внимательной подготовки. Тщательно проверьте каждый элемент, чтобы избежать проблем в будущем. Обязательно зафиксируйте все недостатки документально, чтобы обеспечить их устранение.

Ранее мы рассказывали, что при покупке или продаже недвижимости важно различать задаток, аванс, залог и предоплату, поскольку эти термины имеют разные юридические последствия. Неправильное их использование может привести к значительным финансовым потерям. Часто покупатели и продавцы путают эти понятия, что вызывает серьезные споры.