Ціни на паркомісця у 2025 році — скільки коштує паркінг у Києві, Львові, Дніпрі

Паркінг. Фото: olx

Ринок паркомісць в Україні демонструє неоднорідну динаміку, де зростання цін у сегменті паркінгів контрастує зі зниженням вартості відкритих стоянок. Зараз на ринку існує чітка тенденція: місця в критих та підземних паркінгах стають дедалі дорожчими, тоді як відкриті майданчики втрачають свою привабливість для покупців.

Як повідомляє "24 канал" із посиланням на дані OLX Нерухомість, ціни на криті та підземні паркінги за останній рік значно зросли. Найбільше подорожчання зафіксоване в Одесі (+14,7%), тоді як у Києві ситуація більш стабільна.

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Ось як змінилася середня вартість паркомісць у різних містах:

Одеса — з 543,6 тис. грн до 623,6 тис. грн (+14,7%);

Львів — з 567,3 тис. грн до 624 тис. грн (+10%);

Дніпро — з 748,6 тис. грн до 808,6 тис. грн (+8%)

Київ — середня ціна становить 879,8 тис. грн (зниження на 1,8%).

Столиця залишається лідером за загальною вартістю паркомісць, проте тут зменшилася кількість пропозицій (-3,8%), а попит за рік зріс на 11,9%.

Відкриті стоянки: ціни падають, інтерес зникає

Місця на відкритих стоянках стають менш привабливими для покупців. Попит на них у 2025 році впав на 27,6%, а ціни загалом також просіли:

Дніпро: зниження на 88,2% (з 169,4 тис. грн до 20 тис. грн);

Київ: -38,2% (з 97 тис. грн до 60 тис. грн);

Одеса: -9,8% (з 39,3 тис. грн до 35,4 тис. грн);

Львів: навпаки, зростання на 13% (до 564 тис. грн).

Львів став винятком, адже там ціни на відкриті стоянки несподівано зросли, хоча попит на них впав на 21%.

Чому дорожчають паркінги, а стоянки дешевшають

Основна причина падіння цін на відкриті стоянки — їхня ненадійність. Багато автовласників віддають перевагу критим або підземним паркінгам, оскільки це:

безпечно (охорона, камери, контрольований доступ);

зручно (захист від погодних умов);

інвестиційно вигідно (вартість зростає).

Водночас через обмежену кількість якісних паркомісць у новобудовах ціни продовжують зростати.

Купувати зараз чи чекати

Експерти наголошують, якщо розглядати паркомісце як інвестицію, то критий або підземний паркінг у великому місті залишається вигідним варіантом. Попит на них стабільний, а ціни повільно, але зростають. Відкриті стоянки, навпаки, втрачають привабливість і можуть ще більше подешевшати.

Загалом, у 2025 році вигідніше купувати паркомісця у Києві та Львові, тоді як у Дніпрі ціни можуть ще більше впасти.

Раніше ми розповідали, як правильно вибрати паркомісце в новобудові, адже його придбання — це не лише зручне рішення для автовласників, а й вигідна інвестиція. Забудовники пропонують різноманітні варіанти паркувальних місць, що відповідають різним потребам. Правильний вибір забезпечить комфортне життя, зручність та безпеку вашого автомобіля.

Зазначимо також, для швидкого порятунку людей під час пожежі рятувальникам ДСНС потрібен вільний доступ до під'їздів житлових будинків. Хаотичне паркування біля багатоповерхівок часто унеможливлює оперативне прибуття пожежників на місце події. Це може призвести до трагічних наслідків і коштувати життя постраждалим.