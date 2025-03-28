Цены на паркоместа в 2025 году — сколько стоит паркинг в Киеве, Львове, Днепре

Паркинг. Фото: olx

Рынок паркомест в Украине демонстрирует неоднородную динамику, где рост цен в сегменте паркингов контрастирует со снижением стоимости открытых стоянок. Сейчас на рынке существует четкая тенденция: места в крытых и подземных паркингах становятся все дороже, тогда как открытые площадки теряют свою привлекательность для покупателей.

Как сообщает "24 канал" со ссылкой на данные OLX Недвижимость, цены на крытые и подземные паркинги за последний год значительно выросли. Наибольшее подорожание зафиксировано в Одессе (+14,7%), тогда как в Киеве ситуация более стабильная.

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Вот как изменилась средняя стоимость паркомест в разных городах:

Одесса — с 543,6 тыс. грн до 623,6 тыс. грн (+14,7%);

Львов — с 567,3 тыс. грн до 624 тыс. грн (+10%);

Днепр — с 748,6 тыс. грн до 808,6 тыс. грн (+8%)

Киев — средняя цена составляет 879,8 тыс. грн (снижение на 1,8%).

Столица остается лидером по общей стоимости паркомест, однако здесь уменьшилось количество предложений (-3,8%), а спрос за год вырос на 11,9%.

Открытые стоянки: цены падают, интерес исчезает

Места на открытых стоянках становятся менее привлекательными для покупателей. Спрос на них в 2025 году упал на 27,6%, а цены в заголоме также просели:

Днепр: снижение на 88,2% (с 169,4 тыс. грн до 20 тыс. грн);

Киев: -38,2% (с 97 тыс. грн до 60 тыс. грн);

Одесса: -9,8% (с 39,3 тыс. грн до 35,4 тыс. грн);

Львов: наоборот, рост на 13% (до 564 тыс. грн).

Львов стал исключением, ведь там цены на открытые стоянки неожиданно выросли, хотя спрос на них упал на 21%.

Почему дорожают паркинги, а стоянки дешевеют

Основная причина падения цен на открытые стоянки — их ненадежность. Многие автовладельцы отдают предпочтение крытым или подземным паркингам, поскольку это:

безопасно (охрана, камеры, контролируемый доступ);

удобно (защита от погодных условий);

инвестиционно выгодно (стоимость растет).

В то же время, из-за ограниченного количества качественных паркомест в новостройках цены продолжают расти.

Покупать сейчас или ждать

Эксперты отмечают, если рассматривать паркоместо как инвестицию, то крытый или подземный паркинг в большом городе остается выгодным вариантом. Спрос на них стабилен, а цены медленно, но растут. Открытые стоянки, наоборот, теряют привлекательность и могут еще больше подешеветь.

В общем, в 2025 году выгоднее покупать паркоместа в Киеве и Львове, тогда как в Днепре цены могут еще больше упасть.

Ранее мы рассказывали, как правильно выбрать паркоместо в новостройке, ведь его приобретение — это не только удобное решение для автовладельцев, но и выгодная инвестиция. Застройщики предлагают разнообразные варианты парковочных мест, отвечающие разным потребностям. Правильный выбор обеспечит комфортную жизнь, удобство и безопасность вашего автомобиля.

Отметим также, для быстрого спасения людей во время пожара спасателям ГСЧС нужен свободный доступ к подъездам жилых домов. Хаотичная парковка возле многоэтажек часто делает невозможным оперативное прибытие пожарных на место происшествия. Это может привести к трагическим последствиям и стоить жизни пострадавшим.