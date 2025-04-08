Погода в Украине 9 апреля — Диденко предупредила о морозах

Снегопад. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в среду, 9 апреля, еще задержится холодная погода. Температура воздуха днем составит +1...+9 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденков Facebook.

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Прогноз погоды на 9 апреля

По словам Диденко, ближайшая ночь будет еще холоднее: ожидается температура воздуха -5...0 °C. А завтра также будет держаться холод — в течение дня будет +1...+6 °C, на Луганщине — до +6...+9 °C.

Небо будет местами облачным, местами выпадет небольшой снег.

В Киеве завтра не прогнозируют существенных осадков. Ночью температура воздуха составит -3...-1 °C, днем поднимется до +1...+3 °C.

Какая погода будет в течение недели

Диденко предупредила, что 10 апреля в Украину придет очередной циклон, поэтому увеличатся осадки и усилится ветер.

Но уже в середине апреля снова потеплеет и будет +12...+18 °C.

Температура 15 апреля. Фото: Наталья Диденко

Скриншот поста Диденко

Ранее Диденко сообщила, что потепление в Украине ожидается с Вербного воскресенья — 13 апреля. Но всю следующую неделю будет холодная погода.

А в Карпатах зафиксировали аномальный снегопад. Спасатели предупредили об опасных погодных условиях.