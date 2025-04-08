Погода в Україні 9 квітня — Діденко попередила про морози

Вночі буде ще холодніше — прогноз від Діденко на завтра
В Україні у середу, 9 квітня, ще затримається холодна погода. Температура повітря вдень становитиме +1...+9 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Прогноз погоди на 9 квітня
За словами Діденко, найближча ніч буде ще холоднішою: очікується температура повітря -5...0 °C. А завтра також триматиметься холод — протягом дня буде +1...+6 °C, на Луганщині — до +6...+9 °C.
Небо буде місцями хмарним, подекуди випаде невеликий сніг.
У Києві завтра не прогнозують істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме -3...-1 °C, вдень підійметься до +1...+3 °C.
Яка погода буде протягом тижня
Діденко попередила, що 10 квітня в Україну прийде черговий циклон, тому збільшаться опади та посилиться вітер.
Але вже в середині квітня знову потеплішає і буде +12...+18 °C.
Раніше Діденко повідомила, що потепління в Україні очікується з Вербної неділі — 13 квітня. Але весь наступний тиждень буде холодна погода.
А у Карпатах зафіксували аномальний снігопад. Рятувальники попередили про небезпечні погодні умови.
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