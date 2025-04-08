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Вночі буде ще холодніше — прогноз від Діденко на завтра

8 квітня 2025 11:23
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 9 квітня — Діденко попередила про морози
Снігопад. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у середу, 9 квітня, ще затримається холодна погода. Температура повітря вдень становитиме +1...+9 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди на 9 квітня

За словами Діденко, найближча ніч буде ще холоднішою: очікується температура повітря -5...0 °C. А завтра також триматиметься холод — протягом дня буде +1...+6 °C, на Луганщині — до +6...+9 °C.

Небо буде місцями хмарним, подекуди випаде невеликий сніг.

У Києві завтра не прогнозують істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме -3...-1 °C, вдень підійметься до +1...+3 °C.

Яка погода буде протягом тижня

Діденко попередила, що 10 квітня в Україну прийде черговий циклон, тому збільшаться опади та посилиться вітер.

Але вже в середині квітня знову потеплішає і буде +12...+18 °C.

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Температура 15 квітня. Фото: Наталка Діденко
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Скриншот допису Діденко

Раніше Діденко повідомила, що потепління в Україні очікується з Вербної неділі — 13 квітня. Але весь наступний тиждень буде холодна погода.

А у Карпатах зафіксували аномальний снігопад. Рятувальники попередили про небезпечні погодні умови.

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