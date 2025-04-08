Магнитные бури 8 апреля — на Солнце произошло четыре вспышки

Магнитосфера Земли в напряженном состоянии — магнитные бури
Во вторник, 8 апреля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В то же время магнитосфера будет в возбужденном состоянии.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 8 апреля
За последние сутки солнечная активность была на низком уровне, на Солнце произошли четыре вспышки класса С — они сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 8 апреля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 55.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для того чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, людям советуют придерживаться ряда советов:
- придерживаться режима сна;
- не забывать делать легкие физические упражнения, гулять на свежем воздухе или заняться йогой;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды;
- избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.
Напомним, синоптики спрогнозировали на сегодня некомфортную температуру воздуха, осадки и сильные порывы ветра.
А в Одесской области надвигается стихийное явление. В области объявлен второй уровень опасности.
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