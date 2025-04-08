Магнитные бури 8 апреля — на Солнце произошло четыре вспышки

Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Freepik

Во вторник, 8 апреля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В то же время магнитосфера будет в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 8 апреля

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне, на Солнце произошли четыре вспышки класса С — они сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 8 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 55.

Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для того чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, людям советуют придерживаться ряда советов:

придерживаться режима сна;

не забывать делать легкие физические упражнения, гулять на свежем воздухе или заняться йогой;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды;

избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, синоптики спрогнозировали на сегодня некомфортную температуру воздуха, осадки и сильные порывы ветра.

А в Одесской области надвигается стихийное явление. В области объявлен второй уровень опасности.