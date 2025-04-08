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Магнитосфера Земли в напряженном состоянии — магнитные бури

8 апреля 2025 11:35
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 8 апреля — на Солнце произошло четыре вспышки
Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

Во вторник, 8 апреля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В то же время магнитосфера будет в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 8 апреля

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне, на Солнце произошли четыре вспышки класса С — они сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 8 апреля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 55.
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Женщина страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для того чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, людям советуют придерживаться ряда советов:

  • придерживаться режима сна;
  • не забывать делать легкие физические упражнения, гулять на свежем воздухе или заняться йогой;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды;
  • избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, синоптики спрогнозировали на сегодня некомфортную температуру воздуха, осадки и сильные порывы ветра.

А в Одесской области надвигается стихийное явление. В области объявлен второй уровень опасности.

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