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Магнітосфера Землі у напруженому стані — прогноз магнітних бур

8 квітня 2025 11:35
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 8 квітня — на Сонці сталося чотири спалахи
Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 8 квітня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Водночас магнітосфера буде у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 квітня 

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні, на Сонці сталися чотири спалахи класу С — вони сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 8 квітня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 55.
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Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, людям радять дотримуватися низки порад:

  • дотримуватися режиму сну;
  • не забувати виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води;
  • уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували на сьогодні некомфортну температуру повітря, опади та сильні пориви вітру.

А на Одещину насувається стихійне явище. В області оголошено другий рівень небезпечності.

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