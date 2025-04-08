Магнітні бурі 8 квітня — на Сонці сталося чотири спалахи

Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У вівторок, 8 квітня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Водночас магнітосфера буде у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 квітня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні, на Сонці сталися чотири спалахи класу С — вони сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 8 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 55.

Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, людям радять дотримуватися низки порад:

дотримуватися режиму сну;

не забувати виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води;

уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували на сьогодні некомфортну температуру повітря, опади та сильні пориви вітру.

А на Одещину насувається стихійне явище. В області оголошено другий рівень небезпечності.