Магнітні бурі 8 квітня — на Сонці сталося чотири спалахи

Магнітосфера Землі у напруженому стані — прогноз магнітних бур
У вівторок, 8 квітня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Водночас магнітосфера буде у збудженому стані.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 8 квітня
За останню добу сонячна активність була на низькому рівні, на Сонці сталися чотири спалахи класу С — вони сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 8 квітня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 55.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, людям радять дотримуватися низки порад:
- дотримуватися режиму сну;
- не забувати виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води;
- уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували на сьогодні некомфортну температуру повітря, опади та сильні пориви вітру.
А на Одещину насувається стихійне явище. В області оголошено другий рівень небезпечності.
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