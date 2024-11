Какое место заняла Украина на Детском Евровидении-2024

Представитель Украины на Детском Евровидении-2024 Артем Котенко. Фото: EBU

На Детском Евровидении-2024 победила Грузия — Андрея Путкарадзе с треком To My Mom. Украина же заняла третье место. Артем Котенко выступал с песней HEAR ME NOW.

Результаты объявили в прямом эфире шоу.

Результаты Детского Евровидения-2024

Украинский певец Артем Котенко с песней HEAR ME NOW занял место. Он набрал 203 балла.

На конкурсе победила Грузия — Андрея Путкарадзе с треком To My Mom. Второе место заняла Португалия, а именно Виктория Николе с композицией Esperança.

