Какое место заняла Украина на Детском Евровидении-2024

Результаты Детского Евровидения-2025 — какое место в Украине
На Детском Евровидении-2024 победила Грузия — Андрея Путкарадзе с треком To My Mom. Украина же заняла третье место. Артем Котенко выступал с песней HEAR ME NOW.
Результаты объявили в прямом эфире шоу.
Результаты Детского Евровидения-2024
Украинский певец Артем Котенко с песней HEAR ME NOW занял место. Он набрал 203 балла.
На конкурсе победила Грузия — Андрея Путкарадзе с треком To My Mom. Второе место заняла Португалия, а именно Виктория Николе с композицией Esperança.
Напомним, как выступил представитель Украины Артем Котенко. Также когда состоится Нацотбор Евровидения-2025.
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