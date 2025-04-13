Синоптики обещают сегодня теплую весеннюю погоду по всей территории Украины

Весенний центр Харькова. Иллюстративное фото: Новости Объектив

Погода в Украине сегодня, 13 апреля, будет относительно. Хотя солнце может прятаться за облаками, а в некоторых областях Украины утром из-за ночного снега прогнозируется туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 13 апреля

Синоптики предупреждают об утреннем тумане на юго-востоке страны. Ветер ожидается переменных направлений — 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине на 13 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Но в течение дня начнет теплеть и средняя температура по Украине составит +10...+15 ºС, в западных областях теплее всего — до +18 ºС.

В Карпатах 13 апреля осадков не предвидится. Температура днем на уровне +6...+11 ºС.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Теплую и солнечную погоду прогнозирует и Наталья Диденко. Она информирует, что температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+15 °C.

На западе завтра будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха составит +12... +17 °С.

В северных областях осадков также не будет. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10... +15 °С.

Температурная карта. Фото: Метеопост

В центральных областях будет переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура +10... +15 °С.

На юге тоже без дождя. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура +9... +14 °С.

Жителям востока зонтики тоже не понадобятся. Там ожидается юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура днем +9... +14 °С.

Ранее в материале Новини.LIVE мы рассказывали, какая погода будет в мае.

Напомним, в Одессе сегодня температура воздуха повысится до +11 °C. Синоптики не прогнозируют осадков.