Синоптики обіцяють сьогодні теплу весняну погоду по всій території України

Весняний центр Харкова. Ілюстративне фото: Новини Об'єктив

Погода в Україні сьогодні, 13 квітня, буде відносно. Хоча сонце може ховатись за хмарами, а у деяких областях України зранку через нічний сніг прогнозується туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні на 13 квітня

Синоптики попереджають про ранішній туман на південному сході країни. Вітер очікується змінних напрямків — 3-8 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 13 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Але протягом дня почне теплішати й середня температура по Україні становитиме +10...+15 ºС, у західних областях найтепліше — до +18 ºС.

У Карпатах 13 квітня опадів не передбачається. Температура вдень на рівні +6...+11 ºС.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Теплу та сонячну погоду прогнозує і Наталка Діденко. Вона інформує, що температура повітря коливатиметься в межах +10...+15 °C.

На заході завтра буде малохмарно, без опадів. Температура повітря становитиме +12… +17 °С.

У північних областях опадів також не буде. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +10… +15 °С.

Температурна карта. Фото: Метеопост

У центральних областях буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура +10… +15 °С.

На півдні теж без дощу. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура +9… +14 °С.

Мешканцям сходу парасольки теж не знадобляться. Там очікується південно-західний вітер зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вдень +9… +14 °С.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми розповідали, яка погода буде у травні.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні температура повітря підвищиться до +11 °C. Синоптики не прогнозують опадів.