Яке місце посіла Україна на Дитячому Євробаченні-2024

Результати Дитячого Євробачення-2025 — яке місце в України
На Дитячому Євробаченні-2024 перемогла Грузія — Андрія Путкарадзе з треком To My Mom. Україна ж посіла третє місце. Артем Котенко виступав з піснею HEAR ME NOW.
Результати оголосили в прямому етері шоу.
Результати Дитячого Євробачення-2024
Український співак Артем Котенко з піснею HEAR ME NOW зайняв місце. Він набрав 203 бали.
На конкурсі перемогла Грузія — Андрія Путкарадзе з треком To My Mom. Друге місце зайняла Португалія, а саме Вікторія Ніколе з композицією Esperança.
Нагадаємо, як виступив представник України Артем Котенко. Також коли відбудеться Нацвідбір Євробачення-2025.
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