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Результати Дитячого Євробачення-2025 — яке місце в України

16 листопада 2024 21:00
Світлана Заболотна - Редактор
Яке місце посіла Україна на Дитячому Євробаченні-2024
Представник України на Дитячому Євробаченні-2024 Артем Котенко. Фото: EBU
Світлана Заболотна - Редактор

На Дитячому Євробаченні-2024 перемогла Грузія — Андрія Путкарадзе з треком To My Mom. Україна ж посіла третє місце. Артем Котенко виступав з піснею HEAR ME NOW.

Результати оголосили в прямому етері шоу.

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Український співак Артем Котенко з піснею HEAR ME NOW зайняв місце. Він набрав 203 бали.

 

На конкурсі перемогла Грузія — Андрія Путкарадзе з треком To My Mom. Друге місце зайняла Португалія, а саме Вікторія Ніколе з композицією Esperança.

Нагадаємо, як виступив представник України Артем Котенко. Також коли відбудеться Нацвідбір Євробачення-2025.

Євробачення співак українські зірки конкурс Євробачення-2024

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