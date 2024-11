Яке місце посіла Україна на Дитячому Євробаченні-2024

Представник України на Дитячому Євробаченні-2024 Артем Котенко. Фото: EBU

На Дитячому Євробаченні-2024 перемогла Грузія — Андрія Путкарадзе з треком To My Mom. Україна ж посіла третє місце. Артем Котенко виступав з піснею HEAR ME NOW.

Результати оголосили в прямому етері шоу.

Результати Дитячого Євробачення-2024

Український співак Артем Котенко з піснею HEAR ME NOW зайняв місце. Він набрав 203 бали.

На конкурсі перемогла Грузія — Андрія Путкарадзе з треком To My Mom. Друге місце зайняла Португалія, а саме Вікторія Ніколе з композицією Esperança.

