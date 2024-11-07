Нацвідбір на Євробачення 2025 — коли пройде та скільки витратять

Сцена Національного відбору на конкурс Євробачення. Фото: Євробачення Україна / Facebook

Фінал українського Національного відбору на конкурс "Євробачення 2025" відбудеться 8 лютого 2025 року. Заявки учасники зможуть подати до 10 листопада.

Про це повідомляє "Суспільне".

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За проєктом "Суспільного", на Національний відбір було виділено 10 мільйонів 500 тисяч гривень. Прийом заявок для участі триває до 10 листопада. Організатори Нацвідбору приймають оригінальні пісні тривалістю до 3 хвилин, що раніше не оприлюднювалися та не виконувалися публічно.

До фіналу пройдуть лише 10 учасників. Повний перелік фіналістів оприлюднять до 17 січня 2025 року. Переможця Нацвідбору оберуть за результатами голосування журі та глядачів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що організатори Євробачення-2025 планують встановити рекорд конкурсу. Також ми розповідали, чи планує взяти участь у Нацвідборі на Євробачення-2025 співачка Тоня Матвієнко.