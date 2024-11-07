Нацотбор на Евровидение 2025 — когда пройдет и сколько потратят

Сцена национального отбора на конкурс Евровидения. Фото: Евровидение Украина / Facebook

Финал украинского Национального отбора на конкурс "Евровидение 2025" состоится 8 февраля 2025 года. Заявки участники смогут подать до 10 ноября.

Об этом сообщает "Суспільне".

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По проекту "Суспільного", на Национальный отбор было выделено 10 миллионов 500 тысяч гривен. Прием заявок для участия продлится до 10 ноября. Организаторы Нацотбора принимают оригинальные песни продолжительностью до 3 минут, которые ранее не обнародовались и не исполнялись публично.

В финал пройдут всего 10 участников. Полный список финалистов обнародуют до 17 января 2025 года. Победителя Нацотбора выберут по результатам голосования жюри и зрителей.

Напомним, ранее мы писали, что организаторы "Евровидения-2025" планируют установить рекорд конкурса. Также мы рассказывали, планирует ли принять участие в Нацотборе на Евровидение-2025 певица Тоня Матвиенко.