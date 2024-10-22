Тоня Матвієнко розповіла про мрію заспівати на "Євробаченні"

Українська співачка Тоня Матвієнко. Фото: instagram/tonya_matvienko

Відома українська співачка Тоня Матвієнко розповіла, чи хотіла б представляти Україну на пісенному конкурсі у Швейцарії. Акторка зізналась, що мріяла про "Євробачення".

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Апостроф".

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Артистка зізналася, що дуже хотіла б потрапити на конкурс, втім, через насичену творчу діяльність та волонтерство вона не може приділити час підготовці до Євробачення.

"Завжди мріяла взяти участь у "Євробаченні", але цьогоріч про це не думалось. Мені зараз не до "Євробачення". Я занурена в свій творчий процес", — поділилася виконавиця.

Зірка додала, що днями вона разом з командою відзняла кліп на її нову пісню "Така як є", режисеркою та продюсеркою якого стала її старша донька Уляна. Увесь вільний час виконавиця зараз присвячує ремонту вдома та благодійним виступам для ЗСУ.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко ніжно привітала коханого чоловіка зі святом. А також каблучку її покійної мами Ніни Матвієнко було виставлено на аукціоні.