Тоня Матвиенко рассказала о мечте спеть на "Евровидении"

Украинская певица Тоня Матвиенко. Фото: instagram/tonya_matvienko

Известная украинская певица Тоня Матвиенко рассказала, хотела бы представлять Украину на песенном конкурсе в Швейцарии. Актриса призналась, что мечтала о "Евровидении".

Об этом она рассказала в интервью изданию "Апостроф".

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Артистка призналась, что очень хотела бы попасть на конкурс, впрочем, из-за насыщенной творческой деятельности и волонтерства она не может уделить время подготовке к Евровидению.

"Всегда мечтала принять участие в "Евровидении", но в этом году об этом не думалось. Мне сейчас не до "Евровидения". Я погружена в свой творческий процесс", — поделилась исполнительница.

Звезда добавила, что на днях она вместе с командой сняла клип на ее новую песню "Така як є", режиссером и продюсером которого стала ее старшая дочь Ульяна. Все свободное время исполнительница сейчас посвящает ремонту дома и благотворительным выступлениям для ВСУ.

Напомним, Тоня Матвиенко нежно поздравила любимого мужчину с праздником. А также кольцо ее покойной мамы Нины Матвиенко было выставлено на аукционе.