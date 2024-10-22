Євробачення-2025 готується до рекорду конкурсу

Логотип конкурсу "Євробачення-2025". Фото: Instagram/esc_news_

До пісенного конкурсу Євробачення-2025, який відбудеться у швейцарському Базелі, ще чимало часу. Він пройде в травні. Втім, організатори вже поділилися деякими планами щодо благоустрою міста та проведення одного з рекордів.

Про це повідомляє видання Blue Win.

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Традиційно пісенний конкурс починається з офіційної церемонії відкриття, на якій представники всіх країн виходять на бірюзовий килим. Це альтернатива кінематографічному червоному, який став одним із символів світських заходів. В травні 2025 року організатори Євробачення планують створити найдовший бірюзовий килим в історії конкурсу.

З 10 травня очікуються сотні тисяч шанувальників на додаток до 15 тисяч потенційних акредитованих учасників, повідомили виконавчі продюсери швейцарського мовника SRG Рето Періц і Моріц Сталдер. То ж по всьому місту, населення якого становить 170 тисяч жителів (для прикладу, в Білій Церкві Київської області 210 тисяч) організатори встановлять сцени. На них щоденно будуть грати різні музиканти.

Водночас в Eurovision Village (Містечко Євробачення, місце збору фанатів та членів делегацій) буде велика концертна сцена, де виступатимуть як місцеві, так і міжнародні зірки. Ймовірно, свої композиції там виконають і колишні учасники конкурсу.

Зазначимо, що на проведення Євробачення-2025 кантон Базель-Штадт виділив 37 мільйонів швейцарських франків (39,5 млн євро). Федеральний демократичний союз (EDU) збирає підписи для референдуму проти такого бюджету.

Нагадаємо, раніше ми писали, що організатори Євробачення запровадили нові правила для учасників. Також ми розповідали, чи планує співачка Тоня Матвієнко взяти участь у Нацвідборі на Євробачення.