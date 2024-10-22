Євробачення-2025 — змінились правила конкурсу

Переможець "Євробачення-2024" Nemo. Фото: instagram.com/eurovision/

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення" ввели певні зміни у правилах, які мають допомогти зменшити кількість конфліктів. Вони стосуються дозвілля та політичних поглядів учасників.

Про це повідомляє Eurovision Fun.

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Під час пісенного конкурсу "Євробачення-2024", який цьогоріч пройде у швейцарському місті Базель, у кожного учасника буде спеціально відведений простір, де він зможе усамітнитися і відпочити без камер.

Також очікується, що EBU запровадить кодекс поведінки для учасників, який вимагатиме політичного нейтралітету під час перебування на сцені.

Керівник конкурсу Бакель Вальден наголосив на необхідності зберігати максимально можливий нейтралітет від політичних питань, адже Євробачення "не може вирішити глобальні конфлікти та війни".

Цьогоріч у Мальме конкурс був затьмарений протестами і закликами до бойкоту Ізраїлю через війну в Газі після атак ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Ізраїльська художниця Іден Голан здебільшого залишалася у своєму готельному номері з міркувань безпеки і зіткнулася з негативом з боку інших артистів.

Нагадаємо, що переможець "Євробачення-2024" Nemo виступлять у Києві. А також ми писали, що з’явились перші дані букмекерів щодо переможця Євробачення-2025.