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Организаторы Евровидения ввели новые правила для участников — что изменилось

22 октября 2024 14:15
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Евровидение-2025 - изменились правила конкурса
Победитель "Евровидения-2024" Nemo. Фото: instagram.com/eurovision/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" ввели изменения в правила, которые должны помочь снизить количество конфликтов. Они касаются досуга и политических взглядов участников.

Об этом сообщает Eurovision Fun.

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Во время песенного конкурса "Евровидение-2024", который пройдет в швейцарском городе Базель, у каждого участника будет специально отведенное пространство, где он сможет уединиться и отдохнуть без камер.

Также ожидается, что EBU введет кодекс поведения для участников, который будет требовать соблюдать политический нейтралитет во время пребывания на сцене.

Руководитель конкурса Бакель Вальден отметил необходимость сохранять максимально возможный нейтралитет от политических вопросов, ведь Евровидение "не может разрешить глобальные конфликты и войны".

В этом году в Мальме конкурс был омрачен протестами и призывами к бойкоту Израиля из-за войны в Газе после атак ХАМАС 7 октября 2023 года. Израильская художница Иден Голан в большинстве оставалась в своем гостиничном номере из соображений безопасности и столкнулась с негативом со стороны других артистов.

Напомним, что победитель "Евровидения-2024" Nemo выступят в Киеве. А также мы писали, что появились первые данные букмекеров о победителе Евровидения-2025.

правила Евровидение конфликт отдых Израиль

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