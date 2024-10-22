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Организаторы Евровидения-2025 планируют установить рекорд конкурса — какой именно

22 октября 2024 22:14
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор
Евровидение-2025 готовится к рекорду конкурса
Логотип конкурса "Евровидение-2025". Фото: Instagram/esc_news_
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор

До песенного конкурса Евровидение-2025, который пройдет в швейцарском Базеле, еще много времени. Он пройдет в мае. Впрочем, организаторы уже поделились некоторыми планами по благоустройству города и проведению одного из рекордов.

Об этом сообщает издание Blue Win.

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Планы на рекорд Евровидения-2025

Традиционно, песенный конкурс начинается с официальной церемонии открытия, на которой представители всех стран выходят на бирюзовую дорожку. Это альтернатива кинематографической красной дорожке, которая стала одним из символов светских мероприятий. В мае 2025 года организаторы Евровидения планируют создать самую длинную бирюзовую дорожку в истории конкурса.

С 10 мая ожидаются сотни тысяч поклонников в дополнение к 15 тысячам потенциальных аккредитованных участников, сообщили исполнительные продюсеры швейцарского вещателя SRG Рето Периц и Мориц Сталдер. По всему городу, население которого составляет 170 тысяч жителей (для примера, в Белой Церкви Киевской области 210 тысяч) организаторы установят сцены. На них ежедневно будут играть разные музыканты.

В то же время в Eurovision Village (Городок Евровидения, место сбора фанатов и членов делегаций) будет большая концертная сцена, где будут выступать как местные, так и международные звезды. По всей вероятности, свои композиции там исполнят и бывшие участники конкурса.

Отметим, что на проведение Евровидения-2025 кантон Базель-Штадт выделил 37 млн швейцарских франков (39,5 млн евро). Федеральный демократический союз (EDU) собирает подписи для референдума против такого бюджета.

Напомним, ранее мы писали, что организаторы Евровидения ввели новые правила для участников. Также мы рассказывали, планирует ли певица Тоня Матвиенко принять участие в Нацотборе на Евровидение.

Швейцария песни конкурс Евровидение музыка

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