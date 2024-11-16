Як Україна виступила на Дитячому Євробаченні-2024 — відео

Представник України на Дитячому Євробаченні-2024 Артем Котенко. Фото: EBU

Юний співак Артем Котенко представив Україну на Євробаченні. під час виконання своєї пісні HEAR ME NOW артист розплакався.

Відео з виступом виклали на YouTube.

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Артем Котенко виступив на "Дитячому Євробаченні 2024" в Мадриді. На сцену артист вийшов під номером 14 із піснею HEAR ME NOW. Він заспівав "Дім — там, де завжди дихає воля" та розплакався.



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