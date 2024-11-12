Мішель Андраде висловилась про участь у Євробаченні

Українська співачка Мішель Андраде на інтерв'ю. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Відома українська співачка із болівійським корінням Мішель Андраде зізналась, чи планує взяти участь у Нацвідборі Євробачення наступного року. Зірка також розповіла, за кого вболіває на Нацвідборі в цьому році.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Фокус".

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Андраде розповіла, чи планує потрапити на міжнародний конкурс. Зірка зізналась, що їй не подобається формат Євробачення.

"Скажу чесно, мене не дуже приваблює формат конкурсів. Тому навряд чи ви побачите мене серед учасників. Проте я активно підтримую колег, для яких Євробачення є важливою подією", — поділилась виконавиця.

Співачка додала, що цього року вболіватиме за гурт MOLODI. Артистка тримає за них кулаки та вірить їм вдасться гідно представити Україну.

Андраде цьогоріч стала членом експертної ради Нацвідбору на Дитячому Євробаченні. Вона зізналась, що їй сподобалось працювати із дітьми.

"Працювати з дітьми — це зовсім інший досвід: вони щирі, відкриті до нових знань і готові прислухатися до порад. Для мене це можливість допомогти молодим талантам, і я дуже рада, що можу підтримати їх у перших кроках на великій сцені", — додала вона.

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