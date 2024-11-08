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Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зізналась, чи зайняте її серце

8 листопада 2024 08:13
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Зірка «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк розповіла, чи готова до нових стосунків після розлучення
Антоніна Хижняк. Фото: Instagram/tonya_actres
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Українська акторка Антоніна Хижняк, яка полюбилася глядачам своєю грою у серіалі "Спіймати Кайдаша", поділилася цікавими подробицями про своє особисте життя. Після розриву зі своїм бойфрендом Олександром Боднаром, що стався наприкінці минулого року, зірка відклала романтичні стосунки на другий план і зосередилася на сім'ї та кар'єрі. 

В ефірі ранкового шоу "Ранок у великому місті" Антоніна зізналася, що нині її серце зайняте, але зовсім не новими відносинами.

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За словами акторки, головне місце у її житті на цей час займають робота і родина.

"Чи вільне моє серце — важко сказати. Зараз у моєму серці робота і сім'я: моя дитина, брат, бабуся", — поділилася зірка. 

Чи ходить Антоніна Хижняк на побачення

Антоніна після завершення минулих стосунків поки що не відчуває потреби в нових знайомствах. Тому вона не ходить на побачення та не шукає романтичних знайомств у соцмережах. Акторка пояснила, що поки не зустріла людину, яка б її по-справжньому зачепила, і додала, що "адекватні чоловіки в Instagram їй не пишуть". 

Через це наразі Антоніна намагається більше приділяти часу роботі та рідним, зокрема вихованню своєї дитини.

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зізналась, чи зайняте її серце - фото 1
Антоніна із сином. Фото: Instagram/tonya_actres

Вона щиро зізналася, що зараз відчуває себе щасливою і спокійною саме в такому життєвому ритмі. Хижняк з усмішкою додала, що кохання — це прекрасно, але наразі для неї є важливішими інші пріоритети. 

Таке рішення акторки викликало хвилю підтримки серед її прихильників, які побажали їй натхнення та нових творчих досягнень. 

Раніше ми писали про те, що зірка "Жіночого кварталу" вперше показала свого бойфренда.

Також ми повідомляли, що бойфренд Лесі Нікітюк показав ніжний поцілунок із телеведучою.

"Спіймати Кайдаша" знаменитості акторка зірки відносини

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