Зірка «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк розповіла, чи готова до нових стосунків після розлучення

Антоніна Хижняк. Фото: Instagram/tonya_actres

Українська акторка Антоніна Хижняк, яка полюбилася глядачам своєю грою у серіалі "Спіймати Кайдаша", поділилася цікавими подробицями про своє особисте життя. Після розриву зі своїм бойфрендом Олександром Боднаром, що стався наприкінці минулого року, зірка відклала романтичні стосунки на другий план і зосередилася на сім'ї та кар'єрі.

В ефірі ранкового шоу "Ранок у великому місті" Антоніна зізналася, що нині її серце зайняте, але зовсім не новими відносинами.

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За словами акторки, головне місце у її житті на цей час займають робота і родина.



"Чи вільне моє серце — важко сказати. Зараз у моєму серці робота і сім'я: моя дитина, брат, бабуся", — поділилася зірка.

Чи ходить Антоніна Хижняк на побачення

Антоніна після завершення минулих стосунків поки що не відчуває потреби в нових знайомствах. Тому вона не ходить на побачення та не шукає романтичних знайомств у соцмережах. Акторка пояснила, що поки не зустріла людину, яка б її по-справжньому зачепила, і додала, що "адекватні чоловіки в Instagram їй не пишуть".

Через це наразі Антоніна намагається більше приділяти часу роботі та рідним, зокрема вихованню своєї дитини.

Антоніна із сином. Фото: Instagram/tonya_actres

Вона щиро зізналася, що зараз відчуває себе щасливою і спокійною саме в такому життєвому ритмі. Хижняк з усмішкою додала, що кохання — це прекрасно, але наразі для неї є важливішими інші пріоритети.

Таке рішення акторки викликало хвилю підтримки серед її прихильників, які побажали їй натхнення та нових творчих досягнень.

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