Звезда «Поймать Кайдаша» Антонина Хижняк рассказала, готова ли к новым отношениям после развода

Антонина Хижняк. Фото: Instagram/tonya_actres

Украинская актриса Антонина Хижняк, полюбившаяся зрителям своей игрой в сериале "Поймать Кайдаша", поделилась интересными подробностями о своей личной жизни. После разрыва со своим бойфрендом Александром Боднаром, произошедшем в конце прошлого года, звезда отложила романтические отношения на второй план и сосредоточилась на семье и карьере.

В эфире утреннего шоу "Утро в большом городе" Антонина призналась, что сейчас ее сердце занято, но совсем не новыми отношениями.

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По словам актрисы, главное место в ее жизни в данный момент занимают работа и семья.



"Свободно ли мое сердце — трудно сказать. Сейчас в моем сердце работа и семья: мой ребенок, брат, бабушка", – поделилась звезда.

Ходит ли Антонина Хижняк на свидание

Антонина после завершения прошлых отношений пока еще не нуждается в новых знакомствах. Поэтому она не ходит на свидание и не ищет романтических знакомств в соцсетях. Актриса пояснила, что пока не встретила человека, который бы ее по-настоящему зацепил, и добавила, что "адекватные мужчины в Instagram ей не пишут".

В связи с этим Антонина пытается больше уделять времени работе и родным, в частности воспитанию своего ребенка.

Антонина с сыном. Фото: Instagram/tonya_actres

Она призналась, что сейчас чувствует себя счастливой и спокойной именно в таком жизненном ритме. Хижняк с улыбкой добавила, что любовь — это прекрасно, но сейчас для нее важнее другие приоритеты.

Такое решение актрисы вызвало волну поддержки среди ее поклонников, пожелавших ей вдохновения и новых творческих достижений.

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