Бойфренд Лесі Нікітюк показав рідкісне фото з нею

Бойфренд Лесі Нікітюк показав ніжний поцілунок з телеведучою
Телеведуча Леся Нікітюк, схоже, щаслива у нових стосунках. Обранець зірки, військовослужбовець Дмитро Бабчук, поділився подробицями про їхній роман.
Рідкісне фото з ведучою військовий опублікував в Instagram.
Коханий Лесі Нікітюк замилував їхнім поцілунком
У своєму блозі в соцмережі Дмитро вирішив поспілкуватися із підписниками. В одному із запитань користувачі поставили військовому запитання про його стосунки із Нікітюк.
У відповідь Дмитро поділився милою світлиною із телеведучою. У кадрі з авто Леся ніжно цілувала свого обранця, в той час як він робив фото.
Підписники поцікавилися, як давно пара зустрічається. На що Дмитро дав дуже романтичну відповідь.
"Таке відчуття, наче все життя", — написав воїн.
Нагадаємо, що про стосунки Леся Нікітюк із молодшим на дев'ять років військовим стало відомо у вересні цього року. Телеведуча довго інтригувала шанувальників та натякала на новий роман, але зрештою вирішила розкрити усі карти.
Раніше Леся Нікітюк у свій день народження розповіла, чи все в її житті йде за планом.
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