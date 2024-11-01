Бойфренд Лесі Нікітюк показав рідкісне фото з нею

Леся Нікітюк зі своїм бойфрендом. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк, схоже, щаслива у нових стосунках. Обранець зірки, військовослужбовець Дмитро Бабчук, поділився подробицями про їхній роман.

Рідкісне фото з ведучою військовий опублікував в Instagram.

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У своєму блозі в соцмережі Дмитро вирішив поспілкуватися із підписниками. В одному із запитань користувачі поставили військовому запитання про його стосунки із Нікітюк.

У відповідь Дмитро поділився милою світлиною із телеведучою. У кадрі з авто Леся ніжно цілувала свого обранця, в той час як він робив фото.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук. Фото:instagram.com/special_my_profession

Підписники поцікавилися, як давно пара зустрічається. На що Дмитро дав дуже романтичну відповідь.

"Таке відчуття, наче все життя", — написав воїн.

Нагадаємо, що про стосунки Леся Нікітюк із молодшим на дев'ять років військовим стало відомо у вересні цього року. Телеведуча довго інтригувала шанувальників та натякала на новий роман, але зрештою вирішила розкрити усі карти.

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