Бойфренд Леси Никитюк показал редкое фото с ней

Леся Никитюк со своим бойфрендом. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк, похоже, счастлива в новых отношениях. Избранник звезды, военнослужащий Дмитрий Бабчук, поделился подробностями об их романе.

Редкое фото с ведущей военный опубликовал в Instagram.

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В своем блоге в соцсети Дмитрий решил пообщаться с подписчиками. В одном из вопросов пользователи задали военному вопрос о его отношениях с Никитюк.

В ответ Дмитрий поделился милой фотографией с телеведущей. В кадре в автомобиле Леся нежно целовала своего избранника, в то время как он делал фото.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук. Фото:instagram.com/special_my_profession

Подписчики поинтересовались, как давно пара встречается. На что Дмитрий дал очень романтичный ответ.

"Такое чувство, что всю жизнь", — написал воин.

Напомним, что об отношениях Леся Никитюк с младшим на девять лет военным стало известно в сентябре этого года. Телеведущая долго интриговала поклонников и намекала на новый роман, но с остальными решила раскрыть все карты.

Ранее Леся Никитюк в свой день рождения рассказала, все ли в ее жизни идет по плану.

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