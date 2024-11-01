Бойфренд Леси Никитюк показал редкое фото с ней

Бойфренд Леси Никитюк показал нежный поцелуй с телеведущей
Телеведущая Леся Никитюк, похоже, счастлива в новых отношениях. Избранник звезды, военнослужащий Дмитрий Бабчук, поделился подробностями об их романе.
Редкое фото с ведущей военный опубликовал в Instagram.
Любимый Леси Никитюк восхитил их поцелуем
В своем блоге в соцсети Дмитрий решил пообщаться с подписчиками. В одном из вопросов пользователи задали военному вопрос о его отношениях с Никитюк.
В ответ Дмитрий поделился милой фотографией с телеведущей. В кадре в автомобиле Леся нежно целовала своего избранника, в то время как он делал фото.
Подписчики поинтересовались, как давно пара встречается. На что Дмитрий дал очень романтичный ответ.
"Такое чувство, что всю жизнь", — написал воин.
Напомним, что об отношениях Леся Никитюк с младшим на девять лет военным стало известно в сентябре этого года. Телеведущая долго интриговала поклонников и намекала на новый роман, но с остальными решила раскрыть все карты.
Ранее Леся Никитюк в свой день рождения рассказала, все ли в ее жизни идет по плану.
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