Леся Нікітюк відзначила 37-річчя — хто з зірок її привітав

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

В понеділок, 19 жовтня, телеведуча Леся Нікітюк відзначає день народження. Зірковій уродженці Хмельницького виповнилось 37 років, і вона вже отримала перші привітання від представників українського шоу-бізнесу.

Відповідна публікація з'явилась в Instagram Нікітюк.

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День народження Лесі Нікітюк

Нещодавно телеведуча отримала головну роль у фільмі "Песики". Саме на знімальному майданчику і проведе свій день народження Нікітюк.

"Якщо чесно, все моє життя — як кіно. І в обох випадках я ніфіга не граю. Приймаю і проживаю все, що дає мені життя і завжди ділюсь з вами. Як би не було, я завжди намагаюсь рости і розвиватись, не стояти на місці, виходити з зони комфорту, вчитися тому, чого не знаю і це заряджає мене! На разі, в моєму житті все за планом і я щаслива", — зізналась Нікітюк.

Телезірка вирішила не писати великий текст, бо, на її думку, його все одно ніхто не читатиме. Нікітюк подякувала всім за привітання і ЗСУ за те, що жива.

За першу годину після публікації свої привітання залишили деякі представники українського шоу-бізнесу. З ними Нікітюк знайома особисто. Деякі з них брали участь (і не один раз) в зйомках шоу "Хто зверху?", ведучою якого і є Леся.

Твоя вибухова енергія заряджає всіх! А позавчора на зйомках нового фільму ми побачили, яка ти зворушлива, ніжна, лірична. Це буде дуже класне кіно! Нових звершень, — акторка Ольга Сумська.

Ти — неймовірна жінка. Сяй і далі так яскраво! Будь щаслива, — акторка Наталка Денисенко.

З днем народження! Красуня, — співачка Джамала.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дружина телеведучого Григорія Решетніка зворушливо привітала його з 41-річчям. Також ми писали, що акторка Ольга Сумська зворушливо звернулась до покійної мами у її день народження.