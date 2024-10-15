Леся Нікітюк знову показалася разом з коханим — фото

Коханий-військовий Лесі Нікітюк вперше підтвердив їх роман
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вперше розкрила особистість свого коханого, яким виявився військовослужбовець Дмитро Бабчук. Хлопець вперше опублікував спільне фото із шоувумен.
Фото він опублікував в Stories на своїй сторінці Instagram.
Леся Нікітюк разом з обранцем
Військовий Дмитро Бабчук поділився із підписниками фото, на якому позує перед дзеркалом ліфта разом із ведучою Лесею Нікітюк. Шоувумен стояла до коханого спиною та засвітила стрункі ніжки у чорній мінісукні.
Фото Дмитро доповнив маленьким чорним сердечком, натякаючи на почуття до відомої ведучої.
Відомо, що він молодший за Нікітюк на дев'ять років та нині служить в ЗСУ. Хлопець став військовим вісім років тому.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Леся Нікітюк стане головною героїнею фільму про кохання. А також за неї вступився відомий актор Тарас Цимбалюк.
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