Леся Нікітюк знову показалася разом з коханим — фото

Ведуча Леся Нікітюк з коханим Дмитром Бабчуком. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вперше розкрила особистість свого коханого, яким виявився військовослужбовець Дмитро Бабчук. Хлопець вперше опублікував спільне фото із шоувумен.

Фото він опублікував в Stories на своїй сторінці Instagram.

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Військовий Дмитро Бабчук поділився із підписниками фото, на якому позує перед дзеркалом ліфта разом із ведучою Лесею Нікітюк. Шоувумен стояла до коханого спиною та засвітила стрункі ніжки у чорній мінісукні.

Фото Дмитро доповнив маленьким чорним сердечком, натякаючи на почуття до відомої ведучої.

Відомо, що він молодший за Нікітюк на дев'ять років та нині служить в ЗСУ. Хлопець став військовим вісім років тому.

Фото: instagram.com/special_my_profession/

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Леся Нікітюк стане головною героїнею фільму про кохання. А також за неї вступився відомий актор Тарас Цимбалюк.